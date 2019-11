Chi è Serena Rossi: età, carriera, via privata delle bellissima attrice e cantante, che ha trovato l’amore sul set di ‘Un Posto al Sole’.

Serena Rossi è senza alcun dubbio una delle attrici più apprezzate e amate attualmente in Italia. Tutti la conoscono, oltre che per la sua bellezza tipicamente mediterranea, anche per il suo grande talento, che l’ha portata a recitare in film importanti, come ‘Io Sono Mia’, il ‘biopic’ sulla storia di Mia Martini, che ha ottenuto un successo incredibile. In questo periodo è tornata al cinema, dove ha ‘prestato’ la sua voce, perché Serena è anche una cantante, alla principessa ‘Anna’ in Frozen 2. Ma proviamo a conoscere qualcosa in più sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Serena Rossi chi è: età, carriera e vita privata dell’attrice, che ha trovato l’amore sul set

Serena Rossi è un’attrice di grande successo, molto amata dal pubblico. Nata a Napoli il 31 agosto 1985, ha 34 anni e tutta la sua vita è girata intorno all’arte. Già a 18 anni era Carmen Catalano in ‘Un Posto al Sole’, la fiction che le ha dato il successo. Nel frattempo, Serena continuava a lavorare a teatro e soprattutto coltivava la passione per il canto, che l’ha portata nel 2006 a pubblicare un Ep con 5 brani provenienti da ‘Un Posto al Sole’, dal titolo ‘Amore che’. E’ proprio sul set della soap napoletana che Serena incontra quello che poi diventerà l’amore della sua vita, nonchè il padre di suo figlio, Davide Devenuto, che nello sceneggiato interpreta Andrea Pergolesi.

I due erano amici inizialmente, ma dopo che Serena ha lasciato la soap, hanno scoperto che tra loro c’era qualcosa in più. Insieme dal 2008, hanno avuto un bimbo nel 2016, Diego. Il loro amore procede a gonfie vele, e nonostante una mezza proposta di matrimonio fatta in diretta a Domenica In, per ora i due non sembrano essere in procinto di sposarsi. Nella carriera di Serena anche tanta tv, con ruoli importanti nelle fiction Rai ‘Che DIo Ci Aiuti’ e ‘L’ispettore Coliandro’, e un primo posto a ‘Tale E Quale Show’ nel 2014. Grazie alla sua bellissima voce, Serena ha doppiato, insieme a Serena Autieri, la principessa Anna in Frozen, del quale ora è arrivato al cinema il sequel.