Nella puntata di domani di Domenica Live, l’ex fidanzato di Paola Caruso replicherà alle accuse della donna: ecco il commento di Barbara D’Urso

Domani pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Domenica Live. In studio ci saranno tanti ospiti ed alcune interviste. Tra queste ci sarà anche quella di Moreno Merlo, ex fidanzato di Paola Caruso. I due, dopo una breve relazione, si sono lasciati e l’ex protagonista di Avanti un altro ha fatto delle dure accuse nella scorsa puntata di Domenica Live. Il ragazzo, come anticipato da Barbara D’Urso sul suo account Instagram, sarà in studio per replicare alle parole della sua ex fidanzata. La conduttrice napoletana, però, ha voluto aggiungere un commento.

Domenica Live, il commento di Barbara D’Urso

Nella puntata di domani di Domenica Live, Moreno Merlo replicherà alle accuse dell’ex fidanzata Paola Caruso. Quest’ultima, nella scorsa puntata del programma della D’Urso, ha dichiarato di aver lasciato Merlo perchè questo la filmava di nascosto e addirittura sarebbe arrivato a ricattarla. Il deejay ovviamente ha smentito subito dopo le dichiarazioni della Caruso attraverso il suo profilo Instagram, ma domani sarà ospite anche a Domenica Live per ribadire la sua verità. La D’Urso ha annunciato l’ospitata sui social ed ha aggiunto un commento: “Domani a Domenica Live l’ex fidanzato di Paola Caruso verrà a replicare alle dichiarazioni choc che lei ha fatto domenica scorsa! Una cosa è certa, che io amo Paola e il suo piccolo Michelino”. La conduttrice napoletana ascolterà le parole del deejay, ma resta che il sentimento nei confronti di Paola Caruso e del figlio Michelino resterà tale.

Moreno Merlo su Instagram ha dichiarato che le parole della Caruso erano frutto della sua invenzione. Vedremo quale sarà la sua verità e soprattutto se avrà prove per dimostrare che lui ha ragione.