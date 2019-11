Simona Ventura e Giovanni Terzi: l’annuncio clamoroso proprio poco prima dell’ospitata a Verissimo, vediamo insieme di cosa si tratta

Simona Ventura e Giovanni Terzi si emozionano e si raccontano a 360 gradi a Verissimo, ospiti di Silvia Toffanin. Stanno vivendo una splendida relazione e ormai l’hanno detto a tutti già da alcuni mesi. Forse, però, qualcuno si è perso qualche passaggio ed è per questo che vogliamo ripercorrere con voi, in questo articolo, alcuni momenti della loro ‘storia’. Sì, perché proprio qualche giorno fa hanno addirittura annunciato che vogliono sposarsi. Nell’intervista a Verissimo, tra l’altro, parlano di diversi retroscena di coppia. Argomenti molto delicati e ‘profondi’: insomma, una puntata da non perdere quella di oggi, sabato 30 novembre 2019.

Simona Ventura e Giovanni Terzi: l’annuncio

Simona Ventura non può fare a meno di spendere belle parole per il suo Giovanni, a Verissimo: “E’ la persona che mi ha fatto sciogliere il cuore. È stato da subito chiaro che fosse un porto sicuro e la persona, spero, con la quale stare tutta la vita. È stato un colpo di fulmine. Con lui credo di aver trovato la serenità. I miei figli lo adorano e poi Giovanni è riuscito a riunire tutta la mia famiglia, a ricreare un rapporto con i miei genitori, mia sorella, la sua ex moglie. Ora siamo una grande tribù, ed è quello che ho sempre sognato”. Ecco, pare proprio che facciano sul serio. Infatti, Giovanni e Simona hanno anche annunciato di volersi sposare. Hanno parlato, sì, di un matrimonio che potrebbe essere celebrato nel 2020. Certo, per ora ancora niente di ufficiale. Però, l’intenzione, quella c’è. Simona, inoltre, ha parlato di quello che sarà il suo futuro e di come si vede tra qualche anno: “Mi vedo più dietro le quinte che davanti, a fare scouting che mi è sempre piaciuto”.

Il retroscena svelato da Giovanni

“Simona è colei che mi ha salvato la vita. È arrivata in un momento in cui erano successe una serie di cose, in cui avevo grandi difficoltà intime e profonde, non avevo più progettualità”: queste le parole di Giovanni Terzi su Simona che, come sostiene, è una persona molto, ma veramente molto importante della sua vita.