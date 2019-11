Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede è innamorato di Bella Thorne, ma il loro è un poliamore: ‘Per me va bene’, ecco le parole di lui e chi è l’altra persona coinvolta.

Benjamin MAscolo è uno degli idoli della musica pop, insieme all’amico e collega Federico Rossi, con cui ha formato il fortunato duo ‘Benji e Fede’, che negli ultimi tempi è sulla cresta dell’onda del successo. Inevitabilmente, anche la vita privata dei due finisce spesso sotto i riflettori. Mentre Fede è fidanzato con l’ex Madre Natura Paola Caruso, Benji è innamorato di Bella Thorne, ex protagonista di Disney Channel. La loro storia procede a gonfie vele, nonostante lei viva in America. I due fanno di tutto per trascorrere del tempo insieme e sono felici. Ma non tutti sanno, forse, che il loro è un poliamore, perché Bella, stando a quanto lei stessa ha mostrato sui social, avrebbe anche un’altra ragazza: ecco chi è lei e cosa ha dichiarato Benjamin in merito a questa situazione.

Benjamin MAscolo e il poliamore con Bella Thorne: ecco le parole di lui

Benjamin MAscolo e Bella Thorne sono più innamorati che mai. Bella ha già dichiarato più volte di essere pansessuale, dunque aperta a qualunque tipo di relazione amorosa, e in passato ha avuto una storia a tre con una youtuber e un rapper americani. Poche settimane fa la bella attrice e cantante ha mostrato su Instagram la foto di lei a letto con una ragazza, della quale non ha specificato il nome né ha fatto vedere il viso, facendo capire chiaramente di avere una relazione con lei.

Ma cosa ne penserà Benjamin di questa situazione? Il cantante è tranquillissimo e in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Grazia’, spiega che Bella è la donna più aperta che lui abbia mai incontrato e che grazie a lei ha imparato tanto. ‘Nessun problema per me, Bella è la persona più intelligente che conosca’. Il cantante ha detto che fa la spola tra Modena e il Canada e che sogna anche matrimonio e figli con lei. Cosa ne pensate di questa coppia?