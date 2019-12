La diretta della puntata odierna di Domenica In ad un certo momento verrà interrotta: non era mai accaduto prima, ma ecco perché.

Anche oggi, Domenica 1 Dicembre, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. Puntata che, così come tutte le altre, sarà davvero incredibile. E, badate bene, incredibile in tutti i sensi. Non soltanto per i numerosi ospiti che Mara Venier, nel suo strepitoso studio, intervisterà, ma anche per un clamoroso colpo di scena. Di cosa parliamo? Ve lo sveliamo immediatamente. Anche se vi anticipiamo che una cosa del genere non era mai avvenuta prima d’ora. Ad un certo punto della puntata di oggi, quindi, la diretta verrà clamorosamente interrotta. Quindi, non ci saranno ben 3 ore di diretta, com’è solita fare la zia d’Italia, bensì una loro drastica riduzione. Ma ecco, nel minimo dettaglio, per quale motivo accade ciò.

Domenica In, la diretta di oggi verrà interrotta: ecco perché

L’inizio di Dicembre per Domenica In è davvero scoppiettante. Stando ad alcune anticipazioni trapelate sul web, la puntata di oggi dello show di Mara Venier è ricca di ospiti davvero interessanti. A partire, quindi, Paolo Bonolis, Gianna Nannini, Alberto Matano e tanti altri ancora. Tuttavia, l’appuntamento odierno del programma della domenica sarà ‘indimenticabile’ non soltanto per tutti questi personaggi pubblici che si lasceranno intervistare dalla padrona di casa, ma anche per un clamoroso colpo di scena che, fino a questo momento, non era mai accaduto. Come raccontavamo poco fa, la diretta di oggi, infatti subirà una drastica riduzione delle ore. L’appuntamento, quindi, non sarà più dalle ore 14:00 alle ore 17:20 circa. Piuttosto, dalle ore 14:00 alle 15:45. E poi nuovamente dalle 17:00 alle 17:25. Ecco, ma per quale motivo, quindi, la diretta verrà interrotta? In occasione della visita del Papa a Greccio, in provincia di Rieti nel Lazio, il Tg1 manderà in onda uno speciale su di lui.