Michelle Hunziker bacchetta J-Ax su Instagram: ecco che cosa è successo e, soprattutto, il rimprovero della conduttrice al rapper.

Manca davvero pochissimo e finalmente assisteremo alla seconda edizione di All Together Now. Il talent condotto da Michelle Hunziker e J-Ax ha riscosso un successo davvero notevole. È proprio per questo motivo che, nonostante siano passati pochi mesi dalla fine della prima edizione, l’azienda di Cologno Monzese ha deciso di far ripartire nuovamente il progetto. Giovedì 5 Dicembre, infatti, è prevista la prima puntata. Che, da quanto traspare da alcune Instagram Stories della conduttrice svizzera, sembra essere stato registrato ieri. Subito dopo la registrazione, infatti, i due sono apparsi insieme in aeroporto, ma è proprio in questo occasione che Michelle ha ‘rimproverato’ il suo collega. Sapete perché lo bacchetta? Ecco la verità.

Michelle Hunziker ‘bacchetta’ J-Ax su Instagram: ecco cosa è successo

Come dicevamo precedentemente quindi, da quanto traspare da alcune Instagram Stories di Michelel Hunziker, ieri è stata registrata la prima puntata di All Together Now che dovrebbe andare in onda giovedì 5 Dicembre su Canale 5. Non a caso, sul suo profilo social, la conduttrice svizzera ha svelato ogni minimo dettaglio dell’accaduto. A partire, quindi, dalla sua emozione per il debutto. Fino al suo look per la prima puntata. Tuttavia, terminata la registrazione, la bella Hunziker, insieme a J-Ax è corsa in aeroporto. Ecco. ‘Corsa’ nel vero senso della parola. “Così come eravamo in puntata, così siamo arrivato in aeroporto”, dice Michelle rivolgendosi ai suoi followers. Immediata è stata la reazione del suo collega: “Siamo entrati a 180 sulla rampa”, dichiara il rapper.

È proprio per questo motivo che Michelle è dovuta immediata intervenire. “No, non lo dovevi dire”, così la Hunziker ‘bacchetta’ J-Ax su Instagram. Un simpatico siparietto, insomma. Che, ancora una volta, sottolinea il feeling che c’è tra i due presentatori di All Together Now.