Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Maria De Filippi ha fatto un gesto molto commovente per il corteggiatore Alessandro.

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi lunedì 2 dicembre i colpi di scena sono stati davvero troppi. Giulio Raselli si è trovato senza le sue corteggiatrici e durante la puntata è corso da loro: Giovanna e Giulia torneranno in studio? Discorso inverso per la tronista Giulia che ha deciso di uscire dal programma con Daniele. Proprio in questa occasione, Maria De Filippi ha fatto un gesto inaspettato verso il corteggiatore Alessandro, la non scelta di Giulia. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Maria De Filippi non si trattiene: lo prende e balla con lui

Oggi lunedì 2 dicembre è andata in onda su Canale 5 l’inaspettata scelta di Giulia Quattrociocche. Maria De Filippi dopo le parole della romana che svelavano la sua scelta, ha notato il dispiacere nel volto di Alessandro, l’altro corteggiatore seduto sulla sedia. Ha deciso così di prenderlo per mano e ballare con lui: il gesto della conduttrice è stato del tutto inaspettato. Non è mai capitato prima che la De Filippi ballasse al centro dello studio per consolare qualcuno.

Al termine della musica, il giovane si è seduto sulle scale con la De Filippi. Subito dopo ha salutato Giulia: il suo dispiacere è davvero troppo, non è riuscito a frenare le lacrime. Più volte Basciano ha raccontato il suo passato travagliato: è padre di un bambino ed è sempre stato presente per lui. La sua ex compagna, mamma del piccolo, l’ha lasciato dopo 5 anni d’amore. Per lui è stata una gran botta e per questo motivo dopo la separazione ha avuto difficoltà ad aprirsi ad altre donne.