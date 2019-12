Domenica Live, Moreno Merlo risponde alle accuse di Paola Caruso: tutta la verità, poi il colpo di scena

Nella puntata di ieri di Domenica Live, Moreno Merlo ha risposto alle accuse di Paola Caruso: a Barbara D’Urso ha raccontato la sua verità, ma poi…

Soltanto una settimana fa vi avevamo parlato della accuse che Paola Caruso, nello studio di Domenica Live, aveva rivolto nei confronti di Moreno Merlo. La loro storia d’amore è terminata dopo pochissimo tempo. E sembra che, stando a quanto raccontato dall’ex bonas di Avanti un Altro, le motivazioni siano davvero ‘gravi’. È proprio per questo motivo che, nella puntata di ieri dello show, Barbara D’Urso ha dato la possibilità all’ex tentatore di intervenire. E di raccontare, quindi, tutta la sua verità. Ecco. È proprio nel momento in cui Moreno sta rispondendo alle accuse mosse dalla calabrese che accade un colpo di scena. Ecco cosa è successo.

Moreno Merlo rompe il silenzio su Paola Caruso a Domenica Live: il colpo di scena

Sembravano essere davvero innamorati, Paola Caruso e Moreno Merlo. Ma, purtroppo, non è stato affatto così. Dopo pochissimi mesi, i due si sono detti ‘addio’. E da quanto raccontato dalla diretta interessata sembrerebbe che, dietro a tale decisione, ci siano dei motivi davvero ‘gravi’. È proprio per questo motivo che, nella puntata di ieri di Domenica Live, l’ex tentatore ha raccontato come stanno le cose. Da quanto raccontato dal ragazzo, quindi, sembrerebbe che le parole dell’ex bonas di Avanti un Altro non siano affatto vere. A Barbara D’Urso, infatti, Moreno ha dichiarato di aver ricevuto la proposta da Paola di andare negli show della campana, di dire di stare insieme e di lasciarsi poi dopo un paio di mesi. Delle accuse davvero incredibili, c’è da ammetterlo. Che, tuttavia, non terminano qui. Perché nella sua lunga intervista, l’ex tentatore ha anche raccontato di essere stato picchiato dalla Caruso. E ci sarebbe anche un referto del pronto soccorso a testimoniarlo.

Tuttavia, nel bel mezzo dell’intervista, è accaduto un vero e proprio colpo di scena. Paola Caruso, infatti, ha telefonato in diretta per smentire clamorosamente quando dichiarato dal suo ex fidanzato. Purtroppo, però, si capiva davvero poco delle sue affermazioni. Pertanto, la padrona di casa ha invitato l’ex bonas in altre sue trasmissioni per chiarire la vicenda.