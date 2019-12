Nella puntata di ieri di Domenica In, l’esibizione di Gianna Nannini è stata interrotta all’improvviso, per questo motivo Mara Venier ha sbottato.

Sapevamo che sarebbe successo. Come raccontato in un nostro recente articolo, sapevamo che la diretta di ieri di Domenica In non sarebbe stata continua. A causa della visita di Papa Francesco a Greccio, in provincia in Terni in Lazio, lo show di Mara Venier sarebbe stato interrotto alle 15:45 circa per riprendere poi direttamente alle 17:00. Nulla di nuovo, quindi. Eppure, nel momento preciso in cui la diretta è stata sospesa, nello studio televisivo stava cantando la grande Gianna Nannini. È proprio per questo motivo che, nel bel mezzo dell’esibizione, la sua voce è stata interrotta. Immediata è stata la reazione dei fan. Che, su Instagram, hanno suscitato una vera e propria polemica social. Contro la quale Mara Venier non ha potuto fare a meno di rispondere. Ecco cos’è successo.

L’esibizione di Gianna Nannini interrotta a Domenica In: Mara Venier sbotta

Come dicevamo quindi, nel bel mezzo dell’esibizione di Gianna Nannini a Domenica In, la sua voce è stata clamorosamente interrotta. Non era una novità. Sapevamo che sarebbe accaduto. Ma, stando ad alcuni commenti apparsi sul web, i telespettatori hanno lamentato un’improvvisa sfumatura mentre la cantante stava incantando tutti con la sua voce. Per questo motivo, immediata è stata la loro reazione. Che, commentando sotto i post pubblicati da Mara Venier su Instagram, hanno espresso tutto il loro dissenso:

Da come si può vedere, al pubblico non è passato assolutamente inosservato tale sfumatura. E per questo motivo, quindi, hanno tenuto a sottolineare lo spiacevole episodio alla padrona di casa. Ma anche la stessa conduttrice è rimasta profondamente colpita da quanto accaduto. Tanto da esprimere la sua amarezza chiaramente sul suo profilo social: