Chiara Ferragni sarà una delle presenze fisse di Sanremo 2020? Pochissimi istanti fa, l’influencer ha ricevuto una brutta batosta a riguardo.

In questi ultimi giorni, vi avevamo parlato di una clamorosa indiscrezione. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, insieme a Diletta Leotta, Chiara Ferragni sarebbe stata la valletta del Festival di Sanremo 2020. Nulla di certo, sia chiaro. Eppure, stando a quanto scritto sul quotidiano, mancava davvero poco all’ufficialità. Bisognava, insomma, soltanto apportare la firma sul contratto. A quanto pare, nonostante la giovane moglie di Fedez non abbia proferito parola al riguardo, pochissime ore fa è arrivata un brutta ‘batosta’. Stando da quanto si apprende sul web, sembrerebbe che il Codacons, infatti, avrebbe clamorosamente espresso la sua posizione riguardo alla presenza della Ferragni sul palco dell’Ariston. Ecco cos’è successo.

Chiara Ferragni a Sanremo 2020? Spunta fuori la verità

È una dei personaggi pubblici più amato ed apprezzato dal pubblico italiano, Chiara Ferragni. Non a caso, come raccontato in un nostro recente articolo, il suo docu-film ha riscosso un successo davvero strabiliante. Sarà per questo motivo, forse, che il suo nome è stato accostato a Sanremo 2020? Chissà. Fatto sta che, nei giorni scorsi, l’influencer è stata definita la valletta di questo Festival. Niente di certo, sia chiaro. Si parlava, infatti, di indiscrezioni. Eppure, pochissimi istanti fa, il Codacons ha clamorosamente espresso la sua posizione al riguardo. Da quanto si legge dalla nota riportata dal sito web Fanpage, la nota associazione avrebbe scritto che, qualora la Rai avesse ingaggiato la Ferragni come valletta per la manifestazione musicale, sarebbe partita immediatamente la denuncia. Per il Codacons, infatti, l’influencer risulterebbe essere una figura inadatta per uno spettacolo di immensa portata. In quanto, in diverse occasioni, ha già ricevuto delle denunce alle autorità competenti per l’uso improprio dell’immagine di suo figlio sui social network. Ecco. È proprio questo, quindi, che l’associazione fa sapere riguardo ad una ipotetica partecipazione della Ferragni al Festival. Voi siete d’accordo?