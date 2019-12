Uomini e Donne, Alessandro rompe il silenzio dopo l’inaspettata scelta di Giulia: le prime parole

Dopo la scelta inaspettata a Uomini e Donne di Giulia Quattrociocche, Alessandro Basciano ha rotto il silenzio: ecco le sue prime parole.

La puntata di quest’oggi, lunedì 2 Dicembre, di Uomini e Donne è stata davvero imperdibile. Come raccontato in un nostro recente articolo, nella puntata odierna del dating show è stata mandata in onda la scelta inaspettata di Giulia Quattrociocche. La giovane tronista, dopo un intenso ed emozionante ballo con Daniele Schiavon, ha confessato di provare un forte sentimento per lui. E di essere, quindi, pronta a vivere la storia d’amore al di fuori del contesto televisivo. Ecco, ma l’altro corteggiatore della romana, Alessandro, come ha reagito? Beh, decisamente non l’ha presa bene. E si è visto chiaramente. Eppure, subito dopo la scelta, il giovane ha espresso le sue prime parole su Instagram. Ecco cosa dice.

Uomini e Donne, le prime parole di Alessandro dopo la scelta di Giulia

La scelta di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne è stata davvero incredibile e, soprattutto, inaspettata. L’interesse che la giovane tronista provava nei confronti di Daniele Schiavon era visibile a tutti, è vero. Eppure, un lieto fine improvviso non ce l’aspettavamo. E non se l’aspettava nemmeno Alessandro Basciano, il ‘rivale’ di Daniele. Infatti, come abbiamo potuto vedere nella puntata odierna, mentre la neo coppia era investita da una folla di petali, il giovane è scoppiato in lacrime. Tanto che anche Maria De Filippi ha cercato di consolarla con un tenero ballo. Tuttavia, subito dopo la scelta, il buon Basciano ha voluto esprimere le sue prime parole. Con una tenera foto di suo figlio in compagni del cane, Alessandro ha scritto: “Le delusioni aprono gli occhi e chiudono il cuore, ma tutto ciò che mi da la forza di andare avanti siete voi, la mia felicità”. È proprio questo commovente ed emozionante messaggi che, a pochi istanti dalla messa in onda della puntata, Alessandro ha voluto scrivere.