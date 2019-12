Diletta Leotta infiamma il Gran Galà del Calcio: scollatura profondissima, gli occhi di tutti cadono lì; ecco le immagini del look che ha stregato tutti.

Si è tenuta ieri sera al Megawatt Court di Milano la nona edizione del Gran Galà del Calcio Aic, l’evento organizzato dall’ Associazione Italiana Calciatori. Tantissime le stelle del calcio presenti alla serata, ma, a rubare la scena in quanto a bellezza, ci ha pensato lei, Diletta Leotta, madrina dell’evento. La conduttrice ha indossato un abito che ha lasciato letteralmente senza fiato tutti: ‘colpa’ della scollatura profonda, che ha lasciato poco spazio all’immaginazione. Diletta ha condiviso alcuni momenti della serata sul suo seguitissimo profilo di Instagram. Diamo un’occhiata al look della conduttrice che ha infiammato il Gran Galà.

Diletta Leotta, scollatura da capogiro: è lei la regina del Gran Galà del Calcio

Diletta Leotta ha incantato tutti con l’abito scelto per la nona edizione del Gran Galà del Calcio. Un abito lungo, nero, che ha messo in risalto alla perfezione le notevoli curve della giornalista. Ma, ad attirare tutti, è stata la scollatura dell’abito, decisamente profonda. Sotto, la Leotta non indossava intimo. E, come sempre, Diletta ha deciso di tenere aggiornati i suoi followers durante la serata. Ecco uno screen di una story postata dalla conduttrice sul suo profilo ufficiale di Instagram:

Una Diletta esplosiva, quella di ieri al Gran Galà del Calcio. L’abito nero scelto dalla bionda più amata della tv è decisamente scollato, e lascia intravedere il suo notevole décolleté. L’ennesima prova della bellezza disarmante della Leotta. Una bellezza che, con ogni probabilità, potremo ammirare anche sul palco dell’Ariston. Pare infatti che la ‘Diletta Nazionale’ sia in pole position per il ruolo di co-conduttrice del prossimo Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus. Nulla è ancora ufficiale, ma vi piacerebbe vedere Diletta a Sanremo?