Antonella Clerici ha vissuto momenti difficili dopo il suo stop in Rai: all’orizzonte ci sono programmi e progetti in tv per la conduttrice. Ecco cosa ha dichiarato ai microfoni di FanPage.

Antonella Clerici è una delle conduttrici Rai più famose della televisione italiana: dal 2000 iniziò il suo La prova del Cuoco che ha condotto per 18 anni per poi lasciare il posto a Elisa Isoardi. In occasione della presentazione de Lo Zecchino D’Oro, in arrivo sabato 7 dicembre 2019, ai microfoni di Fanpage, la Clerici ha parlato del suo periodo di pausa, definendolo ‘terapeutico’, e del futuro, dei suoi progetti. Ha confessato di voler abbracciare una nuova avventura. Si tratta di un nuovo format televisivo: ecco la clamorosa confessione di Antonella Clerici.

Antonella Clerici, ‘No a La Prova del Cuoco’: la conduttrice torna con un nuovo format

Antonella Clerici ai microfoni di Fanpage ha parlato molto di sé, del suo passato e dei suoi progetti futuri. Nel 2000 iniziò il suo lungo percorso, durato 18 anni, nello studio de La prova del cuoco: i tempi sono cambiati. La conduttrice ha confessato che forse oggi ci sono ‘un po’ di programmi di cucina’. “Lo capisci anche quando finisce il tg e parte la rubrica di ricette” ha rivelato la Clerici.

La milanese, di Legnano, ha confessato di aver in mente un format, sempre di ricette e cucina, che parli del prodotto e insegni l’uso del cibo nella maniera giusta. “E’ un format profondamente green, legato all’ambiente. Quando dico che vorrei cucinare nel mio bosco non è una battuta. Oggi l’attenzione è concentrata sulla natura e sull’ecologia, cosa che prima non c’era” ha confessato. La conduttrice ha rivelato la sua voglia di concretizzare l’idea ed anche che sta insistendo per il ritorno di Ti lascio una canzone.