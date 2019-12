Live Non è la D’Urso, ‘imprevisto’ in diretta: Barbara D’Urso non ha potuto nasconderlo; ecco cosa è accaduto durante la puntata di ieri.

È andata in onda ieri sera una nuova ricchissima puntata di Live Non è la D’Urso. Il talk del lunedì sera condotto da Barbara D’Urso è sempre pieno di ospiti, pronti a regalare emozioni e colpi di scena. E uno dei momenti più attesi del programma è senza dubbio il gioco delle 5 sfere: uno o più ospiti devono affrontare cinque agguerritissimi opinionisti. Ieri sera, è toccato alla ‘coppia’ Ivana Trump e Rossano Rubicondi sedersi sul divanetto bianco e ‘sfidare’ le sfere. Ma, proprio poco dopo l’entrata dei due ospiti, qualcosa è andato storto. L’ex moglie del presidente Trump ha risposto a una domanda della D’Urso, ma dell’audio con la traduzione nemmeno l’ombra. È a questo punto che la conduttrice deve intervenire, in un modo decisamente originale. Scopriamo cosa è successo durante la puntata di ieri.

Live Non è la D’Urso, ‘imprevisto’ in diretta: niente traduzione, e Barbara ironizza così

Chiamasi ‘il bello della diretta’. E l’inarrestabile Barbara D’Urso lo conosce bene. La conduttrice presenta ben tre trasmissioni di successo su Canale 5, tutte rigorosamente in diretta. Ciò significa che gli imprevisti, durante le puntate, sono sempre dietro l’angolo. E anche ieri sera, durante Live Non è la D’Urso, c’è stato un piccolo problema dopo l’entrata in studio di Ivana Trump e Rossano Rubicondi, protagonisti del famoso gioco delle cinque sfere. La D’Urso punzecchia l’ex coppia, chiedendo se tra i due ci fosse un ritorno di fiamma. È Ivana a prendere la parola per prima, rispondendo alla domanda ‘scottante’ della conduttrice. È a questo punto che, però, non si sente alcuna traduzione delle parole, ovviamente in inglese, dell’ospite. E dopo alcuni secondi di silenzio, la D’Urso è ‘costretta’ a intervenire: “Noto con piacere che la nostra traduttrice si è addormentata! Si è fatta anche lei uno spritzettino!”, esclama la conduttrice, facendo riferimento all’episodio di qualche puntata fa con Taylor Mega. Un ‘imprevisto’ che non ha certo spaventato Barbara, che ha dimostrato come sempre di saper gestire alla grande gli ‘intoppi’ della diretta. Dopo un po’, tutto si è risolto e la traduzione delle dichiarazione della Trump è arrivata puntuale. E voi, avete seguito la puntata di ieri del talk? È successo davvero di tutto!