Insulti alla figlia di Mario Balotelli e Raffaella Fico: a scuola una bambina l’ha apostrofata con parole forti.

L’ospite di oggi a Vieni da Me è Raffaella Fico. La conduttrice Caterina Balivo la invita a partecipare al gioco della lavatrice in cui vengono lavati, metaforicamente, dei panni sporchi in tv. Dopo aver parlato della storia d’amore finita con Mario Balotelli, Raffaella Fico parla della sua piccola bambina, Pia, che sta per compiere sette anni, ma che purtroppo ha ricevuto degli insulti razzisti a scuola.

Cosa è successo alla figlia di Raffaella Fico e Mario Balotelli

Dalla lavatrice di Caterina Balivo esce un vestitino un po’ sporco per una bambina: “Potrebbe andare bene a Pia – dichiara Caterina che aggiunge – Crescendo, visto che tra qualche giorno a 7 anni, si sa che anche delle frasi a cui magari non faceva caso quando era più piccola, ora invece le ricorda e all’asilo è successo qualcosa di brutto”. Così si racconta della storia di razzismo di cui è stata vittima la piccola Pia. Raffaella Fico racconta così cosa è successo alla piccola Pia quando era all’asilo: “Una bambina le disse che non le poteva dare la mano perché sei una negra di m***a, quando mia figlia me la disse mi chiese prima il significato e poi mi chiese il perché di quella frase. Così le ho dovuto spiegare che ci sono persone con colori diversi della pelle, che lei aveva la pelle scura come suo papà. Insomma ho dovuto fare un discorso elaborato che una bambina di 5 anni non avrebbe nemmeno capito. Ma io non ce l’ho con la bambina, è sempre colpa dei genitori, i figli riportano solo le cose”. La Fico è poi andata a scuola e le maestre hanno risolto la situazione. Caterina Balivo chiosa così questo intervento e dichiara: “Mettiamo a lavare l’ignoranza della gente”.