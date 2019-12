Torna in tv da mercoledì 4 dicembre All Together Now: nel noto talent c’è anche Chiara Canzian che ricoprirà il ruolo di giudice! Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla figlia di Red, bassista dei Pooh.

Il suo cognome è noto a tutti: Chiara Canzian è la figlia di Red, membro dei Pooh. La giovane classe ’89 farà parte del ‘grande muro’ della seconda edizione di All Together Now, il famoso talent show condotto da Michelle Huzinker e J-Ax. Ha cominciato la sua salita verso il successo come cantante, poi è diventata una famosa food blogger ed autrice di un libro di ricette vegane! Scopriamo però nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere su lei!

Chi è Chiara Canzian: età, carriera e vita privata del giudice di All Together Now

Chiara Canzian è nata il 13 dicembre dell’89 dall’unione tra Red Canzian, bassista del noto gruppo musicale Pooh, e Delia Gualtiero, la famosa cantante italiana. Sin da piccola ha iniziato a cantare la piccola Chiara ed infatti realizzò insieme al papà il brano Il calcio del sorriso, divenuto poi l’inno del Treviso.

La giovane ha esordito nel mondo della musica con il suo primo singolo ‘Prova a dire il mio nome’ e partecipando al Festival di Sanremo con un brano scritto da Giuliano Sangiorgi. Nel 2012 Chiara abbandonò il mondo della musica per dedicarsi alla cucina: essendo vegetariana, come il padre, fu assunta in un hamburgeria per gestire la sezione ‘street food veg’. Si trasferì poi in Veneto per lavorare nel ristorante di Pietro Leemann, Joia: dopo soli due anni, si è dedicata alla scrittura di ricette vegane insieme al padre. Si trasferì a Treviso con il suo fidanzato Sandro.

Oggi gestisce un blog, Radici, in cui raccoglie ricette e consigli sulla cucina vegetariana e vegana. La giovane sta per sposare il suo compagno Sandro.