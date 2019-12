Melita Toniolo è nel cast di All Together Now 2: la ricordate tutti la famosa ex gieffina, soprannominata ‘Diavolita’? Ecco tutto quello che c’è da sapere su lei!

Melita Tonio farà parte del ‘grande muro’ di All Together Now 2: l’ex concorrente del Grande Fratello è considerata da molti una vera bomba sexy. Sono passati ormai 12 anni dalla sua partecipazione nella casa più spiata d’Italia ma la sua bellezza è difficile da dimenticare. Siete curiosi di scoprire qualcosa in più su lei: quando è nata, com’è iniziata la sua carriera, chi è suo marito? Vi sveliamo tutto subito!

Chi è Melita Toniolo: età, carriera e vita privata del giudice di All Together Now

Melita è nata il 5 aprile a Cavriè di San Biagio di Callalta, a pochi km da Treviso: la Toniolo è nata da mamma casalinga e papà operaio. Subito dopo il diploma, l’ex gieffina ha provato ad entrare nel mondo dello spettacolo: nel 2003 iniziò la sua carriera da fotomodella. Negli anni successivi partecipò a diversi concorsi di bellezza e comparì in tv come valletta di alcuni programmi. Nel 2006 ha partecipato sia al programma di Italia 1, Distraction, che a Le Iene, in cui interpretava una delle sexy casalinghe. Nel 2007 è entrata nella casa del Grande Fratello: nella casa conobbe Alessandro Tersigni, con cui ha avuto una storia.

Divenne famosa con il calendario ‘senza veli’ per Lucignolo, il programma di Italia 1: per la trasmissione divenne inviata e prese il soprannome di ‘Diavolita’. Ha preso parte poi ad una sit-com, Medici Miei, e tanti altri reality show come la Talpa, Scherzi a Parte, Ale&Franz buona la prima, Colorado. Insomma il suo volto in tv è abbastanza noto. Oggi Melita Toniolo lavora molto sui social come influencer.

Dal 2015 è fidanzata con Andrea Viganò, conosciuto da tutti come Pistillo: nel 2017 è nato il loro primogenito, Daniel.