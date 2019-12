Wanda Nara e Georgina Rodriguez, le nuove regine di Instagram: quanti likes hanno le loro foto sul social Network più seguito del momento

Instagram è uno dei social Network più utilizzato negli ultimi anni, una piattaforma di scambio, di intrattenimento, in cui i contenuti vengono scelti in base alle nostre preferenze. Ciò che è certo è che ci sono due donne che stanno facendo impazzire il social network con le loro foto, siamo parlando della moglie di Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint-Germain, Wanda Nara e Georgina Rodriguez, futura moglie di Cristiano Ronaldo, attaccante della Juve. Wanda Nara e Georgina Rodriguez sono due donne bellissime, accomunate non solo dalla bellezza disarmante, ma anche da tante altre qualità. Hanno entrambe una bella famiglia numerosa, e sono le prime fan dei propri compagni! Wanda e Georgina non perdono mai occasione per poter postare sui loro profili Instagram Ufficiali, scatti di vita quotidiana, del loro lavoro, della famiglia e dei propri mariti. Ciò che ovviamente salta più all’occhio sono gli outfit super provocanti che le due pubblicano e la marea di Like e Commenti sotto i post.

Wanda Nara e Georgina Rodriguez: sono loro le regine indiscusse di Instagram

Wanda Nara non smette mai di stupirci con i suoi look provocanti e ogni sua foto su instagram conta migliaia di like e commenti, come ad esempio questa:

Qui i like, sono oltre 124 mila, e non sono certamente pochi! La moglie di Icardi, sta diventando una vera e propria fashion guru, nel mondo della moda. Wanda condivide i suoi tantissimi look, griffati o meno, per poter essere di ispirazione alle giovani follower che la seguono.

Stesso discorso vale per Georgina Rodriguez, la compagna e futura moglie di CR7, condivide infatti sul social network molti scatti delle campagne pubblicitarie a dei super outfit che indossa ai galà a cui accompagna il compagno. Questa forse è una delle sue foto più cliccate ultimamente, qui infatti, ben oltre 2 milioni di persone le hanno messo like.