Le famose ‘Bonas’ di Avanti un altro hanno letteralmente infiammato Instagram: un balletto in intimo ha fatto girare la testa a tutti.

Instagram è in fiamme: pochi minuti fa le famose ‘bonas’ del noto programma di Paolo Bonolis, ‘Avanti un altro‘, hanno pubblicato tramite il profilo di Sara Croce un balletto in intimo super sensuale. Non hanno solo uno splendido viso, le giovani hanno anche un fisico mozzafiato e con le loro movenze hanno fatto innamorare tutti! Siete curiosi di vedere il video? Ve lo mostriamo subito.

Balletto in intimo: le Bonas di ‘Avanti un Altro’ infiammano Instagram

Sara Croce, Laura Cremaschi, Francesca Brambilla e Claudia Ruggieri hanno deciso di far impazzire tutti su Instagram con un video super ‘hot’ pubblicato pochi minuti fa. Tramite la nuova famosa app per creare coreografie e video divertenti, Tik Tok, le giovani donzelle hanno regalato un balletto super sensuale. La particolarità però è anche nel modo in cui si sono mostrate: un pantalone ed un reggiseno è il loro outfit per la coreografia. Impossibile non apprezzare: tutti gli utenti uomini del web sono rimasti davvero a bocca aperta.

Tutte note nel mondo del gossip: soprattutto colei che ha postato il video, Sara Croce. Parliamo dell’ex fiamma di Andrea Damante: la scorsa estate girava voce di un flirt tra i due. Anche Francesca Brambilla è nota a tutti per esser stata la ‘Bona Sorte’ di Avanti un altro: è stata anche al centro del gossip poichè sembra esser stata lei la causa della separazione tra Valentina Vignali e Stefano Laudoni. Anche Laura Cremaschi è stata protagonista del mondo dello spettacolo per lo scherzo a Francesco Facchinetti! Insomma, tutte in un modo o nell’altro sono famose in tv, ora anche sui social, gli uomini stravedono per loro!