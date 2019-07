Andrea Damante e Sara Croce stanno insieme: il gesto che non lascia dubbi sulla ormai dichiarata relazione dei due giovani.

Sembravano solo rumors quelli che vedevano l’ex tronista di Uomini e Donne e ex concorrente del Grande Fratello Vip, Andrea Damante, in un flirt con la madre natura di Ciao Darwin. Si tratta della bellissima Sara Croce.

Classe 98, Sara Croce, dopo la partecipazione all’irriverente programma su Canale 5, ha colpito il pubblico per la sua bellezza e simpatia. Sui social, soprattutto, e in particolare su Instagram, la ragazza ha avuto immediatamente successo. E, adesso, la vediamo in atteggiamenti molto intimi con il deejay Andrea Damante, che sembra aver accantonato definitivamente la storia con Giulia De Lellis, impegnata attualmente con il motociclista Andrea Iannone.

Andrea Damante e Sara Croce sono stati inizialmente avvistati in una discoteca. E secondo alcune indiscrezioni, i due si stanno frequentando da giorni. Si dice che si siano anche goduti una vacanza in compagnia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Inoltre, come riportato dal magazine Chi, la nuova coppia è stata paparazzata durante un romantico bagno a mare nelle acque della Versilia. E il gesto che non lascia più dubbi è un tenero bacio scambiato tra i due, immortalato dal famoso giornale.

Dunque, pare proprio che la bellissima Sara abbia preso il posto della De Lellis nel cuore del deejay veronese che avrebbe dichiarato: “Non è un semplice flirt. Questa volta faccio sul serio”.

