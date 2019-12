Emma Marrone, ecco la notizia che tutti aspettavano: l’annuncio è arrivato poco fa su Instagram, ecco le sue parole che hanno reso felici i fan.

Emma Marrone ha reso felicissimi i fan con una nuova splendida notizia. La cantante è appena uscita da un periodo molto delicato della sua vita, perché un problema serio di salute l’ha costretta a un periodo di stop, oltre che a sottoporsi a un delicato intervento. Un momento davvero non facile per lei e la sua famiglia, come lei stessa ha raccontato in alcune interviste, ma che Emma ha affrontato con tutta la forza possibile, rimettendosi subito in piedi dopo l’operazione per continuare a promuovere il suo disco ‘Fortuna’, in uscita proprio in quel periodo. Ora la cantante ha fatto un annuncio su Instagram, che ha fatto impazzire i fan: ecco le sue parole.

Emma Marrone, la notizia che tutti aspettavano: l’annuncio poco fa su Instagram, fan in delirio

Emma Marrone poco fa ha dato la notizia che tutti aspettavano da lei. No, non si tratta di un nuovo amore o di qualcosa che riguarda a sua vita privata, ma di un altro argomento altrettanto caro ai suoi sostenitori, ovvero la sua musica. Dopo il grande successo di ‘Io Sono Bella’, primo singolo estratto dall’album ‘Fortuna’, Emma ha infatti annunciato con un post su Instagram che da domani sarà disponibile il suo nuovo singolo, ‘Stupida Allegria’, che sicuramente sarà un altro grande successo.

“Ovunque vado sento il tuo profumo addosso”, scrive Emma nella didascalia del post, riportando l’incipit della nuova canzone, della quale Emma ha anche pubblicato un piccolo estratto in una delle storie Instagram. Giusto un piccolo assaggio, prima di poterla ascoltare per intero da domani, 6 dicembre, per chi non l’ha ancora sentita nel disco. Manca sempre meno, ora i fan sono davvero in trepidante attesa. E voi siete curiosi di ascoltare la nuova canzone di Emma?

