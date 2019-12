Ignazio Moser, flirt ‘clandestino’ con una donna? Arriva la sua risposta, attraverso il suo profilo di Instagram. Ecco cosa ha rivelato.

Una voce ha decisamente scosso il mondo del gossip, quella trapelata oggi su Ignazio Moser. È stato il settimanale Oggi ha lanciare il ‘presunto’ scoop: cosa ha combinato il fidanzato della bella Cecilia Rodriguez? Ebbene, secondo il settimanale, Ignazio ci avrebbe provato con una misteriosa donna milanese di 40 anni, durante un pranzo in un ristorante di Milano, dove entrambi erano presenti. Un tentativo di flirt che non sarebbe andato neanche a buon fine, stando a quanto racconta Oggi. Il bel Moser avrebbe ricevuto un ‘due di picche’ dalla donna. Un’indiscrezione, questa, che non poteva passare inosservata. Anche perché Ignazio, da ben due anni, è felicemente fidanzato con la sorella minore di Belen. Ed è attraverso Instagram che il ragazzo ha voluto fare chiarezza sulla vicenda. Ecco le sue parole.

Ignazio Moser, flirt ‘clandestino’ con una donna? Arriva la sua risposta su Instagram

Ignazio Moser non ci sta. La voce di gossip sul suo presunto flirt con una quarantenne milanese ha ‘costretto’ il fidanzato di Cechu a rispondere pubblicamente sul suo profilo di Instagram. E non sembra avere peli sulla lingua:

Ebbene si, la misteriosa quarantenne milanese sarebbe sconosciuta anche per Ignazio! Nella sua story di Instagram, il bel Moser smentisce categoricamente il presunto ‘flirt’ avvenuto in un noto ristorante milanese, dove avrebbe anche ricevuto un no dalla donna con cui ci avrebbe provato. Una voce che Ignazio ha voluto smentire prontamente, anche in ragione del fatto che è felicemente fidanzato! La sua storia con Cecilia Rodriguez, iniziata all’interno dell casa del Grande Fratello, va avanti da ben due anni. E, tra i due, procede tutto a gonfie vele. Con ogni probabilità, non sarà questa voce di gossip a scalfire il loro amore.