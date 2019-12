007 ‘No Time To Die’, il trailer con Daniel Craig: cast e dove è stato girato

007 ‘No Time To Die’, è uscito da pochi giorni il trailer ufficiale con Daniel Craig: scopriamo insieme il cast e dove è stato girato

La saga di James Bond è arrivata al suo 25esimo capitolo, che uscirà nelle sale Italiane a partire dall’otto Aprile 2020. Questo sarà l’ultimo capitolo interpretato dall’affascinante Daniel Craig, che ha vestito i panni dell’agente segreto britannico, più famoso di sempre, per ben 5 volte: ‘Casinò Royale’, ‘Quantum of Solace’, ‘Skyfall’, ‘Spectre’ e ‘No Time To Die’. L’attore sarà affiancato nuovamente da Lea Seydoux e Naomi Harris. Stavolta l’agente più amato di sempre, rischierà la propria vita per il bene dell’umanità, non più come impiegato dell’MI6. Quindi, scopriamo insieme il cast, il trailer e dov’è stato girato il film.

007 ‘No Time To Die’, il trailer con Daniel Craig: cast, trama e dov’è stato girato

Trama:James Bond si gode la sua nuova vita insieme alla compagna Madeleine Swann, sulle calde coste della Jamaica; una vita lontana dai drammi del passato e dai pericoli del lavoro, che ben presto è destinata a finire. Bond verrà infatti cercato e rintracciato da un vecchio amico e collega della CIA, Felix Leither, interpretato da Jeffrey Wright, il quale cercherà il suo aiuto per liberare uno scienziato catturato e messo in prigionia. La corsa contro il tempo e i rapitori, diventerà molto più complicata di quanto sembrasse, portando l’agente 007, sulle tracce di un uomo che può mettere in pericolo l’esistenza del pianeta.

Cast: Daniel Craig in Agente 007 James Bond, Ralph Fiennes in M, Rami Malek in Safin, Naomie Harris in Miss Moneypenny, Léa Seydoux in Madeleine Swann, Ben Whishaw in Q, Rory Kinnear in Bill Tanner, Jeffrey Wright in Felix Leiter, Dali Benssalah, Ana de Armas in Paloma, Billy Magnussen, David Dencik in Waldo, Lashana Lynch in Nomi

Dov’è stato girato: il film è stato girato tra Matera, Londra, Norvegia, Jamaica e le isole Faroe

Qui potete vedere il trailer ufficiale del film: