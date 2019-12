Antonella Clerici, imprevisti durante la diretta dello Zecchino D’Oro: la conduttrice si trova ‘in difficoltà’, ecco cos’è successo e come è riuscita risolvere i problemi.

E’ andata in onda ieri la seconda puntata dello Zecchino D’Oro, che ha visto al timone la bella Antonella Clerici, con la direzione artistica di Carlo Conti. Dopo gli appuntamenti pomeridiani del 4, 5 e 6 dicembre, ci sarà poi la finale in prima serata sabato 7 dicembre, in diretta dall’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Un grande ritorno, quello del festival musicale dedicato ai bambini, che sta regalando al pubblico sorrisi e tante emozioni. Come sempre accade però con le trasmissioni in diretta, non sono mancati alcuni ‘problemini’ nel corso della seconda puntata, che hanno messo ‘in difficoltà’ la Clerici: ecco cos’è successo.

Antonella Clerici ‘in difficoltà’ durante la diretta dello Zecchino D’Oro: ecco cos’è successo

Antonella Clerici sta offrendo al pubblico tutta la sua simpatia e la sua grande esperienza in queste puntate dello Zecchino D’Oro, da lei condotte in diretta su Rai Uno. In attesa della finale di sabato 7 dicembre che la vedrà affiancata da Carlo Conti, in questi appuntamenti pomeridiani la Clerici è sola al timone, e nel corso della seconda puntata si è trovata a dover fronteggiare alcuni imprevisti in diretta. Il primo è stato quando la conduttrice ha presentato i personaggi di 44 Gatti. Gli enormi pupazzi avrebbero dovuto esibirsi in un balletto, ma quando lei li ha lasciati al centro della scena, la musica non è partita, creando un momento di ‘imbarazzo’, dal quale la conduttrice è uscita con una battuta e con l’applauso del pubblico.

Poi, sempre nel corso della stessa puntata, c’è stato un momento in cui Antonella ha candidamente ammesso che non riusciva più a leggere il gobbo: “E’ saltato il gobbo e io sono cieca e non riesco a leggere i cartelli, io e Raul Cremona dobbiamo improvvisare”. Anche in questo caso, la sua grande esperienza e l’applauso del pubblico l’hanno tolta dall’imbarazzo, permettendole di andare avanti con la trasmissione e con l’ospite che in quel momento era con lei sul palco.