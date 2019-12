Cecilia Rodriguez fotografa Ignazio di nascosto: lo ha ‘beccato’ proprio così; ecco la foto apparsa nelle stories della showgirl argentina.

Tra le coppie nate all’interno della casa più spiata della tv, quella formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è una delle più amate in assoluto. Si, perché i due innamorati si sono conosciuti due anni fa proprio durante il Grande Fratello Vip. Un amore improvviso, inaspettato, ma che, nonostante le difficoltà iniziali, procede a gonfie vele. Nonostante le recenti voci di un possibile flirt tra il bel Moser e una misteriosa quarantenne milanese. A dispetto dei rumors, Chechu e il suo Ignazio sono più uniti che mai. E, proprio qualche ora fa, la bellissima argentina ha scattato una foto al suo fidanzato che non è passata inosservata. Il motivo? Il bel Moser è in mutande, e sfoggia un fisico decisamente notevole. Diamo uno sguardo.

Cecilia Rodriguez fotografa Ignazio di nascosto: lo ha ‘beccato’ in mutande

Avete mai visto Babbo Natale in mutande? Se la risposta è no, ci ha pensato Cecilia Rodriguez ad accontentarvi. La bella sorella di Belen ha fotografato di nascosto il suo ‘Babbo Natale’ personale…E chi può essere se non Ignazio Moser? La foto non è passata inosservata. Ecco lo scatto postato da Cechu nelle stories:

“Babbo Natale si che esiste!”, ironizza Cecilia, fotografando il suo bel Ignazio in mutande. Moser è stato ‘beccato’ così dalla sua fidanzata, mentre è intento a scrivere sul suo cellulare. Uno scatto rubato che, inevitabilmente, ha attirato l’attenzione di tutti. Soprattutto delle fan: Moser sfoggia un fisico davvero statuario! E Chechu non può che essere una delle donne più invidiate del momento! E voi, cosa ne pensate della coppia? Vi piacciono Ignazio e Cecilia insieme?