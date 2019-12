Live Non è La D’Urso, colpo di scena: ecco cosa cambierà nel talk della D’Urso dal prossimo gennaio.

È uno dei tre programmi di successo attualmente condotti dall’inarrestabile Barbara D’Urso. Parliamo di Live Non è la D’Urso, il talk show del lunedì sera di Canale 5, ricco di ospiti e argomenti di cui discutere. Momento ‘clou’ della trasmissione è il gioco delle 5 sfere, in cui un ospite deve scontrarsi con 5 agguerritissimi opinionisti, inizialmente nascosti in sedie a forma di sfera. Ebbene, già dallo scorso settembre, il talk aveva cambiato il giorno di programmazione: dal mercoledì alla domenica. Per poi passare, dopo la fine di Temptation Island, al lunedì sera. Cosa cambierà ancora? Da gennaio 2020, il programma lascerà il posto al Grande Fratello Vip, che andrà in onda tutti i lunedì sera. Quando andrà in onda Live Non è la D’Urso, quindi? Ve lo sveliamo subito!

Live Non è La D’Urso, colpo di scena: tornerà al mercoledì per far spazio al GF Vip

Live Non è la D’Urso cambia ancora una volta il giorno di programmazione. Il talk condotto da Barbara D’Urso tornerà alle ‘origini’: dal prossimo gennaio, infatti, il programma sarà trasmesso il mercoledì sera. La prima serata della settimana, invece, sarà lasciata libera per la nuovissima edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini. Il reality più spiato d’Italia occuperà quindi il lunedì sera di Canale 5, e, stando alle anticipazioni lanciate dal direttore di Chi, ne vedremo delle belle! Per i fan di Live Non è la D’Urso, invece, niente paura: il talk cambierà semplicemente giorno di messa in onda. Ma la D’Urso non potrebbe mai rinunciare al suo amato programma ma, soprattutto, al suo amato pubblico. Non ci resta che attendere il nuovo anno per tanti nuovi programmi da seguire: i palinsesti tv sono ricchi di sorprese! Manca poco!