Giulia e Daniele, coppia nata negli studi di Uomini e Donne, sono andati a convivere? È arrivata la risposta dell’ex tronista

Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon sono la prima coppia del trono classico di Uomini e Donne. La tronista ha scelto a sorpresa il calciatore romano, che ovviamente ha accettato di uscire con lei dal programma. Tra i due pare essere sbocciato l’amore e addirittura già si parla di convivenza. La coppia ha rotto il silenzio rilasciando la prima intervista al magazine di Uomini e Donne. Di seguito vi riportiamo le loro parole.

Uomini e Donne, Giulia e Daniele vanno a convivere?

Nella scorsa puntata del trono classico di Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche ha fatto la sua scelta. La tronista a sorpresa ha deciso di scegliere Daniele Schiavon. Delusione e sconforto per il corteggiatore Alessandro, per il quale il pubblico chiedeva il trono immediato. Al momento Alessandro non è stato scelto come nuovo tronista, ma la sua candidatura è sempre viva. Tornando a Giulia e Daniele, i due stanno già pensando alla convivenza e al magazine di Uomini e Donne hanno dichiarato: “La nostra intenzione è quella di andare a convivere. Sarà la prima volta per entrambi, ma la cosa non ci spaventa. Ci siamo già messi alla ricerca di una casa, ma per ora non abbiamo ancora trovato nulla, altrimenti saremmo stati pronti a spostarci già da domani”. La coppia di Uomini e Donne vuole bruciare le tappe e provare subito la convivenza.

I due non si sono ancora detti ‘ti amo’, ma, come dichiarato dall’ex tronista romana, i loro occhi parlano. Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon, inoltre, hanno già conosciuto le rispettive famiglie e l’ex tronista ha svelato che la mamma è innamorata del fidanzato: “Faceva il tifo per lui già da prima, ma dopo averlo conosciuto ha definitivamente perso la testa”.