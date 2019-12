Benedetta Mazza fidanzata insieme ad un attore? Alcune IG story parlano chiaro: i due ultimamente sono sempre molto vicini. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta.

Il famoso volto televisivo molto chiacchierato soprattutto durate la sua partecipazione al Grande Fratello, pare abbia trovato l’amore. Nulla di confermato, ma ultimamente Benedetta Mazza è spesso in compagnia di un bel principe azzurro. Il flirt avuto con Stefano Sala, nella casa più spiata d’Italia, ha fatto molto discutere: tutti pensavano che al di fuori del programma i due potessero iniziare una relazione ma così non è stato. Il bel modello anzi quest’estate ha sposato la sua Dasha con una cerimonia in gran segreto. E così pare che Benedetta sia tornata ad essere felice tra le braccia di un attore! Siete curiosi di scoprire di chi parliamo?

Benedetta Mazza ha trovato l’amore? A cena fuori con l’attore: di chi si tratta

La notizia non è stata confermata ma pare che tra Benedetta Mazza e l’attore Thomas Santu ci sia del tenero! Ieri sera i due hanno cenato insieme ed hanno condiviso la loro serata sui social tramite alcune IG story. Non è questa però l’unica ‘apparizione’ social per i due: anche durante il trentesimo compleanno della Mazza, i due sono apparsi a tutti molto molto vicini. Insieme sono anche andati al concerto di Elisa ed i loro sorrisi parlavano abbastanza chiaro. Allora è vero che tra i due c’è del tenero? Purtroppo fin quando i diretti interessati non daranno la loro conferma, non potremo dirlo con certezza!

Thomas Santu è un attore romano, classe ’91: lavora principalmente in teatro e tra gli spettacoli più famosi a cui ha preso parte spiccano ‘L’uomo perfetto’, ‘Ricette d’amore’, ‘Tutta colpa del cuore’. Sarà lui l’uomo che ha catturato il dolce cuore di Benedetta Mazza? Restiamo in attesa di scoprire qualcosa in più…