Gigi D’Alessio ed Emma Marrone da brividi: il duetto emoziona i fan

Gigi D’Alessio ed Emma Marrone da brividi a ’20 anni che siamo Italiani’: il duetto sulle note di ‘Cu’mme’ emoziona i telespettatori e il pubblico

Ieri sera ospite d’eccezione alla seconda puntata di ‘20 anni che siamo Italiani‘, è stata la cantante Emma, che con con grinta e potenza, ha mostrato ancora una volta tutta la sua forza, dopo lo stop forzato, a causa dei problemi fisici. La cantante Salentina si è mostrata splendida e raggiante, e col suo duetto con Gigi D’Alessio, è riuscita a far emozionare il pubblico da casa e anche in studio. Il web l’ha acclamata sui social, spendendo per lei parole meravigliose. Ma vediamo insieme la loro esibizione…

Gigi D’Alessio ed Emma Marrone, duetto da brividi a ’20 anni che siamo Italiani’

Emma Marrone, ieri sera ospite da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, si è mostrata più in forma che mai, sfoderando tutta la grinta e la forza che possiede. Emma si è cimentata in un’esibizione, fianco a fianco di Gigi D’Alessio, acclamatissima in studio e sul web. I due hanno cantato ‘Cu’mme’, di Mia Martini e Murolo, facendo impazzire tutti. La cantante salentina, ha rivelato di aver accettato molto volentieri l’invito di Gigi D’Alessio e che fino a poco prima dello spettacolo non era a conoscenza di quale brano avrebbe cantato. Gigi si è complimentato con la professionalità della cantante, che è riuscita a riprodurre egregiamente le sonorità e il dialetto Napoletano, in pochissimo tempo. Anche su Twitter, moltissimi sono stati i complimenti da parte dei Napoletani, per il dialetto della cantante, che in puntata, ha svelato di essere in grado di riprodurre suoni e cadenze di altre città, con molta facilità. Non ci resta che farle i nostri complimenti e lasciarvi qui, un piccolo assaggio dell’esibizione.