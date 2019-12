Durante la diretta, Vanessa Incontrada è stata protagonista di uno spiacevole inconveniente: è stata costretta a chiedere aiuto a Gigi D’Alessio.

Ieri, venerdì 6 Dicembre, è andata in onda la seconda puntata di ’20 anni che siamo italiani’, lo show di Rai Uno condotto da Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio. Così come l’appuntamento scorso, anche quello di ieri è stato davvero incredibile. Non soltanto per il favoloso monologo che l’attrice spagnola ha voluto fare in diretta televisiva, ma anche per uno spiacevole inconveniente di cui è stata ‘vittima’. Pensate, talmente spiacevole che la bella Incontrada è stata costretta a chiedere ‘aiuto’ a Gigi D’Alessio. Nulla di grave, sia chiaro. Fatto sta che questo momento, tra l’altro improvvisato, ha generato l’ilarità di tutto il pubblico presente nello studio. Ma ecco nel minimo dettaglio cosa è accaduto.

Vanessa Incontrada, spiacevole inconveniente in diretta: cos’è accaduto

Ospiti della puntata di ieri di ’20 Anni che siamo italiani’ sono stati Ficarra e Picone. Il duo comico siciliano, come è solito loro fare, hanno regalato dei momenti davvero imperdibili. Con le loro gag e esilaranti racconti, i due presentatori di Striscia la Notizia hanno fatto divertire davvero tutti all’interno dello studio televisivo. In primis, Vanessa Incontrada. È proprio durante una sketch dei comici siciliani che la conduttrice dello show di Rai Uno è stata la protagonista di un spiacevole inconveniente in diretta televisiva. Non è successo nulla di grave, sia chiaro. Piuttosto, a causa del troppo ridere per le battute dei due, la spagnola si è accasciata a terra ed ha esclamato: “Non ce la faccio ad andare avanti, mi scappa la pipì”. Sono proprio queste la parole che, in diretta televisiva, la Incontrada dice per manifestare il suo bisogno fisico. “Gigi, figlio mio, vai avanti tu”, continua Vanessa. Inutile dire che, appena dette queste parole, tutto il pubblico è scoppiata in una grossa risata. Ma non solo. Perché, nel frattempo su Twitter, non ha fatto altro che apprezzare la sua spontaneità. E chiedere che fosse presente a Sanremo. A voi piacerebbe?