Anticipazioni Uomini e Donne Over, la decisione di Ida alla proposta di matrimonio di Riccardo: le sue parole spiazzano

Nella registrazione di oggi di Uomini e Donne Over, Ida ha espresso la sua decisione riguardo alla proposta di matrimonio di Riccardo.

Sono la coppia di Uomini e Donne più chiacchierata del momento, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo una breve riappacificazione delle settimane scorse, i due si sono nuovamente detti addio. La parrucchiera bresciana, dopo aver tentanto in tutti i modi di ritrovare un equilibrio con il suo compagno, lamentava spesso mancanza di affetto e di passione. È proprio per questo motivo che, seppur a malincuore, è stata costretto a lasciarlo. Tuttavia, il bel pugliese non si è affatto rassegnato a questa fine. Tanto che, nella puntata scorsa, ha fatto la fatidica proposta di matrimonio alla sua dolce dama. Una proposta davvero inaspettata, quindi. Che ha lasciato tutti senza parole. E, soprattutto, Ida. La quale, completamente sbigottita, non ha saputo dare una risposta immediata. Nel corso delle registrazione di oggi, però, ha lasciato tutti senza parole. Stando a quanto riportato dal sito web Il Vicolo delle News, la dama ha chiaramente espresso la sua decisione.

Uomini e Donne Over, Ida ha preso una decisione: la sua risposta alla proposta di matrimonio

È passata giusto una settimana da quando Riccardo Guarnieri, nello studio di Uomini e Donne Over, ha fatto la proposta di matrimonio alla sua Ida Platano. “Sei la donna della mia vita”, aveva detto il bel pugliese lasciando interdetti tutti. Compresa la parrucchiera. Proprio per questo motivo, infatti, la donna non aveva dato la sua risposta. Soltanto oggi, stando alle anticipazioni trapelate del sito web Il Vicolo delle News, siamo venuti a conoscenza della sua decisione. Stando a quanto scritto sul sito, sembrerebbe che Ida abbia chiaramente espresso la sua volontà di non voler perdere il suo compagno. E di voler costruire, insieme a lui, le basi per un futuro insieme. E, quindi, di un matrimonio. Ecco. Da come si può chiaramente capire, Ida e Riccardo continueranno ad essere una coppia a tutti gli effetti. Poi, se son rose, fioriranno.