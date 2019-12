Dopo la proposta di matrimonio a Uomini e Donne, Ida Platano è letteralmente finita nel mirino del web: ecco cosa è successo.

Ida Platano, insieme a Gemma Galgani, è la protagonista di Uomini e Donne che più suscita interesse. La sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri ha, infatti, appassionato milioni di telespettatori. Ed è proprio per questo motivo che, in diverse occasioni, la padrona di casa del dating show di Canale 5 ha voluto dedicare ampio spazio alla loro intricata vicenda sentimentale. Non a caso, nelle puntate scorse, abbiamo assistito alla favolosa ed emozionante proposta di matrimonio che il pugliese ha voluto fare alla sua dama per tentare di riconquistarla una volta per tutte. Tuttavia, subito dopo tale episodio, la bella Platano è finita nel mirino del web per un motivo ben preciso. Ecco che cosa è accaduto.

Ida Platano nel mirino del web dopo la proposta di matrimonio a Uomini e Donne

La proposta di matrimonio a Uomini e Donne di Riccardo Guarnieri è arrivata in un momento davvero inaspettato. Dopo la meravigliosa lettera del pugliese, i due avevano deciso di darsi un’altra possibilità. Che, però, non è andata a buon fine. Anche perché, in diverse occasioni, Ida ha lamentato mancanza di affetto, di passionalità da parte del suo compagno. È proprio per questo motivo che, dopo averlo nuovamente lasciato, il cavaliere ha tentato di riconquistarla facendole questa fatidica proposta. “Sei la donna della mia vita, Ida”, dice Riccardo. Le sue parole hanno lasciato meravigliati tutti. Compresa Ida. Che, al momento, ancora non ha espresso la sua risposta. Tuttavia, subito dopo la messa in onda della richiesta, la parrucchiera bresciana è finita nel mirino del web. Ecco perché:

Da quanto scritto dai commenti riportati in alto, sembrerebbe che la dama di Uomini e Donne sia finita nel mirino del web proprio per il suo atteggiamento assunto in trasmissione. ‘Hai ottenuto la notorietà’, scrive questo utente Instagram. Ottenendo, da come mostrato, numerosi commenti di consenso. Voi da che parte state?