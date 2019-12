Vi ricordate Marco Columbro? Ecco che cosa fa attualmente

Vi ricordate Marco Columbro? Sono ormai 15 anni che ha lasciato il piccolo schermo, e molti si chiedono che fine abbia fatto… Ecco che cosa fa attualmente

Chi non ricorda il mitico presentatore Marco Columbro? Per anni, ha calcato i palchi di moltissimi programmi televisivi Italiani. Apprezzatissimo e stimato, ha avuto una carriera brillante, fino allo stop improvviso, avvenuto circa 15 anni fa, da allora il conduttore, è sparito dalle scene, a causa anche di un impedimento di salute. Oggi a volte è possibile vederlo ospite da Barbara D’Urso. Ma vediamo attualmente di cosa si occupa l’attore e conduttore.

Che fine ha fatto Marco Columbro? Ecco che cosa fa attualmente….

Marco Columbro è stato un attore e conduttore amatissimo, dagli spettatore del piccolo schermo, e no solo. L’attore ha inoltre vinto 13 Telegatti per le sue performance teatrali. La carriera di Marco Columbro, ha ricevuto una battuta d’arresto importante nei primi anni 2000, anche a causa di alcuni problemi fisici che lo hanno visto protagonista. Nel corso degli anni molti fan, avevano ipotizzato che non lo volessero più in televisione per motivi economici, ma in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, Columbro ci ha tenuto a precisare, che non è assolutamente così, e che non si trova attualmente in guai finanziari, specie dopo che la sua villa è stata acquistata da una società, in possesso di Silvio Berlusconi. Attualmente conduce una vita normalissima e tranquilla, come da lui stesso dichiarato. Vive in Toscana e coltiva alcune delle sue passioni più grandi, in anzitutto, si occupa di una graziosa locanda in Val D’Orcia. Poi dedica il restante tempo allo studio degli extraterresti, per cui ha sempre mostrato un certo interesse, e poi per la reincarnazione. E proprio sulla reincarnazione ha affermato di essersi sottoposto ad ipnosi regressiva, affermando che in altre due vite, è stato un cavaliere templare, poi divenuto monaco Benedettino e poi un Medico.