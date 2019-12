Quanto guadagna Cristiano Maglioglio per fare l’opinionista?

Il gettone di presenza di Cristiano Malgioglio quando va nei vari programmi televisivi di Mediaset. Ecco quanto prenderebbe.

Il mercato italiano della televisione si sa, muove cifre molto elevate che molti di noi si sognano di poter avere. Spesso si è parlato dei guadagni degli opinionisti di Barbara D’Urso nei suoi programmi come Domenica Live o Pomeriggio 5. Quando Spy, il settimanale di Alfonso Signorini e Lorenzo Facci, giornalista di Libero, avevano aperto il famigerato vaso di Pandora sui guadagni delle star della televisione italiana quando partecipano alle ospitate in televisione si era scatenato un pandemonio. Abbiamo visto quanto guadagna, si suppone, Karina Cascella, ma in molti si staranno chiedendo quanto può guadagnare una star del calibro di Cristiano Malgioglio quando viene invitato nelle vesti di opinionista nei programmi Mediaset. Bene, pare che la cifra sia veramente elevata e che faccia girare letteralmente la testa.

Il cachet di Cristiano Malgioglio come opinionista

Quando Cristiano Malgioglio ha partecipato al Grande Fratello VIP nel 2018, secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti, avrebbe percepito 90mila euro. Per quanto riguarda invece le ospitate nelle vesti di opinionista, Cristiano pare che secondo quando dichiarato da un autore di Mediaset al settimanale Spy, percepisca 3mila euro per ogni ospitata. Una cifra piuttosto elevata, ma che oggettivamente viene consegnata ad una persona che non è solamente un personaggio pubblico, ma anche un autore e un cantante di grande successo. Negli anni infatti Malgioglio ha creato un vero e proprio impero attorno alla sua persona e ovunque vada ottiene sempre grande consensi grazie alla sua empatia, simpatia e anche grande intelligenza come dimostra spesso in televisione. Un cachet quindi piuttosto elevato, è indubbio, ma allo stesso tempo è anche molto meritata. Più di altri personaggi che invece si limitano ad urlare, aggredire o litigare per il mero gusto di fare spettacolo.