Stasera va in onda una nuova e scoppiettante puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’. Come ogni lunedì, il talk condotto da Barbara D’Urso regala tantissimi colpi di scena e siparietti imperdibili con i tanti ospiti che si susseguono in studio. Nella puntata in onda il 9 dicembre, si parla di politica e spettacolo, con particolare attenzione agli influencer e al loro ruolo nella società. Tantissimi gli ospiti illustri, da Irene Pivetti ad Amedeo Minghi, passando per la grande Patty Pravo. Ma prima di tutto, gli occhi del pubblico sono puntati sulla conduttrice, e in particolare sul suo look. Ogni lunedì, infatti, Barbara D’urso incanta i fan con i suoi outfit da urlo, e anche stasera non è stata da meno: il suo abito è davvero cortissimo e super scollato, ma un ‘dettaglio’ cattura l’attenzione di tutti.

Barbara D’urso ha fatto impazzire come ogni settimana i suoi fan con il look scelto per ‘Live – Non è la D’urso’. La conduttrice ha un vestito argentato molto corto e davvero super scollato, che mette in evidenza le sue gambe da urlo e il suo decolleté esplosivo. Barbara infatti ha un fisico mozzafiato nonostante la non più giovanissima età e non ha problemi a mostrarlo in tv e sui social, e il pubblico la ama proprio per questo. Nel look di questa sera, però, c’è un ‘dettaglio’ che non è affatto passato inosservato, anzi ha catturato l’attenzione di tutti i presenti in studio e del pubblico a casa. Stiamo parlando delle sue piume, che ricoprono tutta la gonna. A inizio serata, Barbara ha fatto anche un balletto davvero imperdibile, facendo sventolare le sue piume a destra e sinistra e strappando così un sorriso ai suoi numerosissimi ammiratori.