Come ogni lunedì in prima serata, va in onda ‘Live Non è La D’Urso’: ecco gli ospiti, le anticipazione e temi di questa sera 09 Dicembre

Appuntamento fisso il lunedì sera per tutti i fan e appassionati di Barbara D’Urso, che conduce ‘Live non è la D’Urso‘. Questa sera ci saranno ospiti d’eccezione e ci aspetta una serata molto movimentata. Quello di stasera, sarà il penultimo appuntamento col programma, prima dello stop per il periodo Natalizio. Andiamo a scoprire insieme chi saranno gli ospiti di questa serata, le anticipazioni e i temi che verranno trattati in puntata.

Come ogni lunedì sera non mancheranno le sorprese, e anche per la puntata di stasera, si prospettano tanti argomenti interessanti. Sicuramente tra gli ospiti ci saranno, Asia Argento e Vladimir Luxuria, quest’ultima tornerà in studio dopo l’accesa discussione con Vittorio Sgarbi, avvenuta qualche lunedì fa, e il conseguente chiarimento con l’amica e conduttrice Barbara. La due donne, avranno un confronto con le 5 sfere, in cui non sappiamo ancora chi ci sarà. Successivamente, farà il suo ingresso in studio Antonio Razzi, che sicuramente animerà la serata. Dopo di lui, altri due ospiti molto attesi, Amedeo Minghi e Patty Pravo, invitata per fare una confessione esclusiva a Barbara D’Urso. Secondo quanto anticipato dalla conduttrice a Pomeriggio Cinque, sicuramente si parlerà di chirurgia estetica; la conduttrice ha infatti chiesto al Dott. Lorenzetti di tenersi disponibile per questa sera, perché ci sarà bisogno di lui. In merito a questo argomento, arriveranno in studio: la donna drago, i gemelli botox e la Barbie napoletana. Un altro tema che si affronterà, sarà la differenza tra i vip di oggi, che col loro successo, vivono vite di lusso, e i vip ormai decaduti, che non riescono più a tirare avanti.