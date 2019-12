Stefano De Martino rivela: “Solo adesso riesco a dormirci sopra, prima erano cavoli”, un retroscena abbastanza ‘delicato’ che riguarda la sua vita privata

Stefano De Martino vive serenamente, ormai, la sua storia d’amore con Belen Rodriguez. Una storia incoronata da uno splendido matrimonio e resa quasi fiabesca con l’arrivo di Santiago. I due sono sempre stati molto legati ed hanno mantenuto un rapporto civile anche quando si sono separati. Poi, dopo l’una e l’altra storia che sono durate anche troppo poco, sono tornati insieme. Insieme per ricreare quell’atmosfera dolce, romantica e quasi incantata di una famiglia che, molto probabilmente, non aspettava altro che ricongiungersi. Adesso, sì, possiamo dirlo, sono una delle famiglie più amate della televisione italiana. E nell’ultimo periodo si parlava anche di una sitcom con loro due protagonisti.

Stefano De Martino e il gossip: “Ora riesco a dormirci sopra”

“Ora riesco a dormirci sopra, prima erano cavoli. Lo subivo. Le vicende personali inglobavano il resto: mi ritrovavo ovunque e la situazione è peggiorata dopo il matrimonio e la nascita di mio figlio, ma se basi la tua carriera solo sul gossip rischi di venir cancellato quando ancora ti stai guardando allo specchio”: queste le sue parole nell’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. Stefano ha spiegato che, prima, aveva non poche difficoltà ad accettare il fatto di ritrovarsi praticamente dappertutto.

Poi, il ballerino ha parlato di Sanremo e della possibilità di affiancare Amadeus nella conduzione di questo Festival del 2020: “Sanremo ora? Neanche per tutto l’oro del mondo: lì se sbagli sei morto, se fai bene hai la strada spianata. E per come sono ora dovrei affidarmi solo al c**o, e di c**o nella vita ne ho già avuto abbastanza”. Insomma, proprio ultimamente l’abbiamo visto alla conduzione di ‘Stasera tutto è possibile’ e, dobbiamo dirlo, se l’è cavata alla grande. E’ proprio così sicuro che questo non sia il suo momento? Chissà…