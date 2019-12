Wanda Nara, il body è super sgambato: il dettaglio che ‘colpisce’ è un altro

In una delle sue ultime foto su Instagram, Wanda Nara si è mostrata con indosso un body super sgambato, ma il dettaglio che ‘colpisce’ è un altro.

Come raccontato in un nostro recente articolo, pochissime ore fa, Wanda Nara ha condiviso una foto su Instagram davvero incredibile. Con un incantevole body super sgambato, la bella argentina ha lasciato senza parole tutti i suoi followers. Non a caso, in un batter baleno, lo scatto ha ricevuto numerosi ‘likes’ ed abbandonati commenti di apprezzamento. È proprio per questo motivo che, spulciando tra di loro, ci siamo resi conto che, oltre che la sua bellezza, è stato anche un altro il dettaglio che ha conquistato tutti. Sapete di che cosa parliamo? Tranquilli, vi sveliamo ogni minima cosa. Ecco tutti i dettagli.

Wanda Nara, il body è sgambato: quel dettaglio non passa inosservato

Sa sempre come catturare l’attenzione su di sè, Wanda Nara. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, come dicevamo, ha pubblicato un incantevole scatto fotografico con indosso un body davvero mozzafiato. L’indumento indossato è molto sgambato. Per questo motivo, in un batter baleno, lo scatto ha conquistato tutti i suoi sostenitori. Tuttavia, ciò che si nota tra i diversi commenti giunti è che un particolare dettaglio ha catturato l’attenzione immediata dei suoi fan. Ovviamente, vi racconteremo tutto nei minimi dettagli. Dapprima, però, vi riproponiamo lo scatto:

Davvero stupenda, vero? Tuttavia, oltre che notare la sua smisurata bellezza, c’è chi, invece, ha anche guardato altro. Ecco di che cosa parliamo:

Ebbene si. È proprio questo il dettaglio che, da come si legge chiaramente dai commenti riproposti in alto, non è assolutamente passato inosservato. In effetti, notando con attenzione la foto, è praticamente impossibile non fare caso a questo tipo di calzature. Voi, invece, ci avevate fatto caso?