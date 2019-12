Alessia Marcuzzi accontenta Nicola Savino: il ‘particolare’ look scelto dalla conduttrice per le Iene Show.

Martedì sera vuol dire solo una cosa per i telespettatori di Italia Uno. Una nuova ricchissima puntata de Le Iene Show è in onda anche questa sera, con tanti servizi esclusivi pronti per essere trasmessi. Ma, ad incuriosire i fan, come di consueto ci ha pensato il look di Alessia Marcuzzi, che ogni martedì sfoggia outfit che raramente passano inosservati. Il completo che indossa questa sera la Marcuzzi, in realtà, sembrerebbe molto meno ‘audace’ di look scelti per le altre puntate. Ma forse non tutti sanno che dietro la scelta della Marcuzzi potrebbe esserci un curioso retroscena. La maglia che indossa questa sera Alessia è un body, che la conduttrice ha indossato ieri per uno scatto che ha infiammato Instagram. Il commento di Nicola Savino al suo post è stato davvero ‘particolare’. Ecco di cosa parliamo.

Alessia Marcuzzi accontenta Nicola Savino: accetta il consiglio sul look per le Iene

“Vieni vestita così domani sera che siamo contro Inter – Barcellona”, questa la richiesta di Nicola Savino, conduttore delle Iene insieme alla biondissima Alessia. Una richiesta che a quanto pare la conduttrice ha accettato! Ecco lo scatto postato su Instagram ieri:

Ed ecco il look di Alessia per questa puntata de Le Iene:

Ebbene si! Alessia ha accontentato il suo collega…anche se in parte! La maglia a body indossata dalla Marcuzzi questa sera è la stessa del post ‘bollente’, ma c’è un dettaglio che cambia. Questa sera la conduttrice indossa i pantaloni! Un look sicuramente meno ‘audace’ di quello mostrato nello scatto di Instagram. Ma la Marcuzzi è splendida come sempre. E voi, state seguendo questa puntata de Le Iene? Non perdetevela!