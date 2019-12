Subito dopo la puntata odierna di Vieni da Me, Caterina Balivo è stata protagonista di uno spiacevole episodio nei camerini del programma.

Terminata la sua puntata di Vieni da Me, Caterina Balivo è ritornata nei camerini dello show per rifinire le ultime cose in prospettiva della puntata di Capodanno. Come svelato dalla diretta interessata, per l’ultima puntata dell’anno, stando a quanto traspare dalle sue parole, la conduttrice campana sta pensando a degli ospiti davvero fenomenali. Al momento, ovviamente, non sappiamo nulla. Come sappiamo, infatti, gli ospiti dello show sono sempre ‘top secret’. Non si sa mai nulla, finché non è la stessa napoletana a svelarli in diretta. Tuttavia, dopo aver spiegato dei suoi impegni del suo post puntata, Caterina si lascia andare ad un racconto di uno spiacevole episodio di cui è stata protagonista nei camerini. Ecco che cosa è successo.

Siamo in prossimità del Natale. Ed è proprio per questo motivo che, nel giorno della Festa dell’Immacolata, tutte le famiglie italiane hanno iniziato ad addobbare le rispettive case. Lo ha fatto anche Antonella Clerici. Ed, ovviamente, Caterina Balivo. È proprio di questo che, terminata la puntata odierna di Vieni da Me, la conduttrice ha voluto parlare con i suoi sostenitori. La campana, infatti, ha ricevuto dei fantastici regali per il suo Guido Alberto. E, soprattutto, per il suo Albero di Natale. Ecco. A tal proposito, la bella Balivo ha raccontato di uno spiacevole episodio di cui è stata protagonista nei camerini dello show di Rai Uno. A raccontarlo è stata la diretta interessata in una delle sue Instagram Stories:

Mostrando ai suoi followers il regalo di cui era stata la destinataria, ad un certo punto, Caterina dice: “Questa palla rossa la metto sull’albero di Natale del mio camerino”. Tutto bene fin qui, diremmo. Se non fosse per il continuo della frase. “Anche se me l’hanno fatto sparire”, conclude la Balivo. Insomma, un episodio davvero triste, vero?