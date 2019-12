Alioscia, Amici 19: la protesta e la risposta inaspettata della Celentano

Alioscia, Amici 19: la protesta del ballerino porta ai suoi risultati e la maestra Celentano gli offre una possibilità.

Proseguono le puntata del Daytime di Amici 19 e i concorrenti del talent di Maria De Filippi stanno facendo l’impossibile per cercare di farsi notare e di aggiudicarsi le simpatie dei giudici per poter proseguire fino al Serale. Chi ha la vita un po’ complicata è il ballerino Alioscia Grossi che, ad Amici 19, continua a scontrarsi con i professori e non riesce proprio a dimostrare quanto valga.

La protesta di Alioscia

Il giovane ballerino si sta impegnando per dimostrare a tutti le sue capacità, ma allo stesso tempo rimane sempre molto sulle sue. Se non lo fanno esibire rimane in silenzio, non si lamenta e per via della sua timidezza sembra quindi passare nettamente in secondo piano. Durante il DayTime di ieri, 9 dicembre, Lorella Boccia ha però mostrato un lato diverso del ballerino. Dopo la puntata di sabato infatti Alioscia ha minacciato di non presentarsi a lezione in segno di protesta. Il ballerino di Amici 19 infatti sta lavorando alle stesse coreografie da tre settimane, proprio perché non viene mai chiamato per le esibizioni. Alla fine Alioscia decide di andare lo stesso a lezione, ma le sue minacce sono arrivate a chi di dovere.

Alessandra Celentano risponde alla protesta

Alessandra Celentano, insegnante storica di Amici di Maria De Filippi, chiede ad Alioscia il perché di questa minaccia di saltare le lezioni. Lei pensa che il problema siano le coreografie, ma il ballerino spiega che è che sta lavorando sempre alle stesse e questo è frustrante. L’insegnante spiega che il motivo per cui lavora sempre alle stesse è che le coreografie vengono cambiate quando le si presenta in puntata e visto che lui non si è ancora esibito lavora ancora su quelle. La Celentano però decide di premiare Alioscia e gli assegna un suo assolo.