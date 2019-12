Barbara D’Urso, inaspettato stop alle sue trasmissioni: ecco la clamorosa decisione, comunicata dalla conduttrice di Mediaset.

Inarrestabile. È questo l’aggettivo che meglio descrive Barbara D’Urso, la conduttrice partenopea, regina del pomeriggio di Canale 5. E non solo. Oltre a Pomeriggio 5, Barbarella è al timone di Domenica Live e Live Non è la D’Urso: ben tre programmi di successo per la conduttrice, che, spesso dormendo anche poche ore, è sempre pronta per le sue dirette, più carica che mai. Ma una notizia è arrivata proprio da lei, in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Una notizia che riguarda proprio le sue trasmissioni. Per le vacanze di Natale, Barbara si allontanerà dal piccolo schermo: ecco quando saranno interrotti i suoi programmi e quando torneranno in onda.

Anche Barbara D’Urso ha bisogno di riposo. Proprio così, l’instancabile regina di Mediaset ha deciso di concedersi una pausa, approfittando delle vacanze natalizie. Le sue trasmissioni, quindi, subiranno un’interruzione proprio tra qualche giorno. Ecco quando andranno in pausa:

Domenica Live: ultima puntata domenica 15 dicembre

ultima puntata domenica 15 dicembre Live Non è la D’Urso: ultima puntata lunedì 16 dicembre

ultima puntata lunedì 16 dicembre Pomeriggio 5: ultima puntata venerdì 20 dicembre

Quando torneranno in onda? Ebbene, Pomeriggio 5 tornerà subito dopo l’epifania, il 7 gennaio. Il 13 gennaio sarà invece la volta di Domenica Live, mentre per Live Non è la D’Urso dovrebbe esserci una novità. Nel 2020, il talk show della D’Urso dovrebbe tornare alle origini, andando in onda di mercoledì sera, cedendo il posto al Grande Fratello Vip per il lunedì sera. Queste le novità! Una breve pausa, per la conduttrice, che ha espresso il desiderio di passare un po’ di tempo con la sua famiglia, concedendosi un po’ di riposo. Ma niente paura, pochi giorni e Barbara tornerà dal suo amato pubblico.