Raul Cremona, chi sono i figli? Uno è il famosissimo Dj Joe Kremont, scopriamo insieme tutto sulla loro carriera e la loro vita privata

Chi sono i figli di Raul Cremona, protagonisti (tutti insieme) di un fantastico scherzo de Le Iene? Cosa sappiamo di loro? Si chiamano Giordano e Leonardo. Almeno stando a quanto viene riportato dal web, uno di loro è molto famoso nell’ambiente della musica. Si fa chiamare Joe Kremont, Giordano Cremona, e fa parte del duo Merk & Kremont. L’altro componente del duo è Federico Mercuri. Sono molto conosciuti nel loro ambiente. Negli anni, hanno saputo farsi apprezzare: infatti, stando a quanto si legge sul web, nel 2014 hanno conquistato una importante posizione nella lista dei migliori 100 dj al mondo pubblicata dalla rivista DJ Magazine.

Chi è Joe Kremont, famoso Dj figlio di Raul Cremona

Gli amanti della disco music, delle serate in discoteca e dei balli notturni, li ricorderanno sicuramente per i loro singoli Sad Story e il più recente Hands Up. Hanno collaborato con artisti del calibro di Bob Sinclair: nel 2016, Merk & Kremont hanno messo la firma su uno strepitoso remix del brano Someone Who Needs Me. Ma non è tutto. Il duo ha prodotto brani anche per Rovazzi (Andiamo a comandare e Tutto molto interessante), ed hanno lavorato anche con Gianluca Vacchi. Non a caso, insomma, Sad Story (Out of Lack) è diventato disco di platino FIMI.

Per quanto riguarda la sua vita privata, di Giordano Cremona alias Joe Kremont, sappiamo che è fidanzato con una ragazza con la quale ama viaggiare: Jenny Daniela Salazar, ex studentessa dell’Università Bocconi di Milano. I due postano tantissime foto di viaggi su Instagram. Giordano è un bravo figlio, ha un ottimo rapporto con suo papà. Anche se è schivo e riservato, stando a quanto riportano diverse fonti, con suo padre è in perfetta sintonia.