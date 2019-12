In questa ultima foto su Instagram, Diletta Leotta si abbassa il pantalone: la giornalista stuzzica i fan, ma è un altro il dettaglio che colpisce.

In ogni sua fotografia pubblicata su Instagram, Diletta Leotta si mostra nella sua bellezza. È vero, ormai, l’abbiamo vista in tutte le ‘salse’: in tenuta sportiva, in costume, senza trucco. Insomma, conosciamo ogni minima sfaccettatura di lei. Eppure, in quest’ultimo scatto su Instagram è ancora di più superlativa. Pochissimi istanti fa, la giornalista sportiva di Sky ha catturato l’attenzione dei suoi followers con una foto davvero fenomenale. Che, come dicevamo, non è assolutamente passata inosservata. Sapete perché? La giovane siciliana ha letteralmente stuzzicato i suoi fan. Si abbassa il pantalone in questo scatto, eppure ciò che cattura l’attenzione è un dettaglio in particolare. Di cosa parliamo? Tranquilli, ve lo spieghiamo subito.

Diletta Leotta si abbassa il pantalone: gli occhi di tutti cadono proprio lì

Se da una parte, Diletta Leotta sa sempre come stuzzicare i suoi followers. Dall’altra, ci sono i suoi sostenitori che non si perdono alcun tipo di aggiornamento della bella giornalista sportiva. Ogni foto condivisa su Instagram dalla giovane siciliana, non a caso, riscuote un successo davvero assurdo. Non soltanto, quindi, ogni post riceve una miriade di ‘likes’, ma anche a livello di commenti la situazione non è affatto differente. Anche questa condivisa qualche ore fa, pensate, ha sortito lo stesso effetto. Siete curiosi di vederla anche voi? Guardare per credere:

Da come si può chiaramente vedere, Diletta abbassa il suo pantalone per evidenziare quegli slip che, da come si è visto in queste ultime settimane, è la testimonial. Tuttavia, ciò che cattura l’attenzione dei suoi attenti followers è un dettaglio in particolare. Di cosa parliamo? Ecco i commenti interessati:

Tutto chiaro, no? È proprio la scollatura della giovane giornalista sportiva a catturare l’attenzione dei suoi followers e a farli ‘scatenare’. Voi, però, ci avevate fatto caso?