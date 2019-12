Uomini e Donne, Ida e Riccardo: è accaduto subito dopo la puntata di oggi

Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri: ecco cosa è accaduto dopo la puntata di oggi del programma di Maria De Filippi.

Una puntata attesissima, quella di oggi di Uomini e Donne. Ad andare in onda questo pomeriggio è stato un nuovo appuntamento del Trono Over, lo spazio del programma di Maria De Filippi dedicato agli over 35. Protagonisti assoluti, come sempre, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La coppia è una delle più amate del programma:un vero e proprio tira e molla tra di loro. Che, però, sembra aver trovato un lieto fine. Già perché la bella Ida ha comunicato oggi la sua decisione, dopo la proposta di matrimonio ricevuta dal cavaliere pugliese. Nonostante i dubbi iniziali, Ida ha deciso di riprovarci con Riccardo, ammettendo di non volerlo perdere. Poco dopo la puntata, la dama ha postato questo su Instagram.

Uomini e Donne, Ida e Riccardo tornano insieme: la dedica della dama emoziona i social

Ida e Riccardo sono tornati insieme. Per il matrimonio, probabilmente, la dama vorrà aspettare ancora un po’. Ma le sue parole hanno scaldato il cuore del bel pugliese: “Non ci voglio rinunciare a te”, ammette Ida. E un secondo dopo, la dama si ritrova Riccardo addosso: un bacio mozzafiato emoziona tutto il pubblico. E, proprio poco fa, la Platano ha postato sul suo Instagram proprio un’immagine di quel momento. Ecco il post apparso sul profilo di Ida:

Una frase da brividi, quella che Ida accompagna alla foto postata sui social. Nonostante i dubbi iniziali, la dama ha deciso di riprovarci ancora, tornando tra le braccia del suo Riccardo. Che stavolta come non mai sembra davvero intenzionato a costruire un futuro solido con l’unica donna di cui si sia mai innamorato. Dopo tanti alti e bassi, sarà arrivata la felicità per la coppia del Trono Over? Noi glielo auguriamo di cuore!