Serena Enardu infamma Instagram: costume bianco e strettissimo, fan in delirio per l’ultima foto postata dell’ex protagonista di Temptation Island.

È stata una delle protagoniste assolute di Temptation Island Vip, il reality di Canale 5 dedicato alle coppie. Parliamo di Serena Enardu, l’ex tronista di Uomini e Donne, che nel reality dei sentimenti ha voluto mettersi in gioco col suo ormai ex compagno Pago. Proprio così, perché dopo l’esperienza a Temptation Island Vip la coppia ha deciso di chiudere la loro relazione, durata quasi sette anni. Ma la bellissima sarda continua a tenersi in contatto con i fan attraverso il suo profilo di Instagram, che conta ben 425 mila followers. Follower che poco hanno ricevuto una bella ‘sorpresa’ dalla loro beniamina. Serena ha postato uno scatto che non è passato inosservato. L’ex tronista indossa un costumino bianco che lascia poco spazio all’immaginazione. Diamo un’occhiata.

Serena Enardu, costume bianco e strettissimo: Instagram si fa bollente

Una Serena mozzafiato quella apparsa su Instagram qualche ora fa. La bellissima ex protagonista di Temptation Island Vip ha incantato tutti con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo. La Enardu è intenta a pubblicizzare un prodotto, ma gli occhi di tutti cadono altrove. Dove? Ma sulle sue notevoli forme, messe in evidenza dal costume bianco che indossa. Ecco il post che ha infiammato i social:

Serena è davvero incantevole, nel post che ha scatenato i commenti dei fan. L’ex tronista si Uomini e Donne mette in mostra il suo fisico statuario. Sia il lato A che il lato B della bellissima sarda fanno impazzire i followers, che, in poco tempo, hanno invaso il post con una pioggia di complimenti. Serena, in effetti, è davvero bellissima. E, a quanto pare, single! È Stata proprio lei a rivelarlo, qualche giorno fa, in alcune Instagram Stories. Dopo la fine della sua storia con Pago, nessun nuovo amore all’orizzonte. Neanche il feeling creatosi a Temptation Island col tentatore Alessandro Graziani sembra avere avuto un seguito…Insomma, per ora la Enardu si gode il suo unico uomo: suo figlio Tommy!