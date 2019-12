In una recente intervista, Serena Enardu ha lanciato una vera e propria bordata ad Anna Pettinelli: ecco le dure dichiarazioni.

È stata la protagonista indiscussa di Temptation Island Vip, Serena Enardu. All’interno del villaggio dell’Is Morus Relais, l’ex tronista di Uomini e Donne ha vissuto un’esperienza davvero fantastica. Che, come tutti sappiamo, ha rivoluzionato completamente la sua vita. È proprio per questo motivo che, in una recente intervista per Chi, la giovane sarda ne è tornata a parlare. Non soltanto, al giornale di Alfonso Signorini, ha raccontato come procede la sua vita senza Pago e, soprattutto, come sarà il suo primo natale senza il suo ex fidanzato, ma si è lasciata andare anche ad una clamorosa bordata nei confronti di Anna Pettinelli, sua compagna di viaggio. Ecco. È proprio in questa occasione che, stando a quanto si evince dalla prole del giornale, sembrerebbe che la sarda abbia fatto delle dure dichiarazioni. Ecco tutti i dettagli.

Anna Pettinelli, la stoccata inaspettata di Serena Enardu: le dichiarazioni

Sembrava che tra Serena Enardu ed Anna Pettineli si era instaurato un ottimo rapporto a Temptation Island Vip. In diverse occasioni, infatti, le due donne sono state immortalate in momenti di confidenza e di chiacchiere. A quanto pare, però, non sembra essere affatto così. Dopo la confessione di qualche tempo della speaker radiofonica sull’ex tronista di Uomini e Donne e, soprattutto, sul suo attuale stato d’animo dopo l’addio con Pago, la giovane sarda ha deciso di rispondere per le rime. In una recente intervista per il settimanale ‘Chi’, infatti, Serena ha lanciato una vera e propria stoccata all’attuale professoressa di canto di Amici. Non soltanto invitando Anna a non parlare più di lei in nessuna circostanza, ma confessando che, per tutta la durate del percorso, l’opinionista televisiva non sia stata affatto se stessa, a differenza sua.

E su Pago dice: “Lo ammetto: mi manca”, la confessione

La storia d’amore tra Pago e Serena Enardu è durata più di 6 anni. È proprio per questo motivo che, nonostante sia finita da un pezzo, l’ex tronista ci soffra ancora. Al settimanale di Alfonso Signorini, l’ex di Temptation island Vip ha confessato di avvertire la mancanza del cantante di sarda, ma anche di essere consapevole che la storia d’amore era giunto ad una fine. Tuttavia, il suo malessere continua. Tanto che, stando a quanto si evince, attualmente l’ex tronista è in cura da uno psicologo.