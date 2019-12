Elisa Isoardi, la gaffe su Instagram: si mette in posa per la foto, poi l’episodio ‘imbarazzante’

Pochissime ore fa, Elisa Isoardi è stata protagonista di una gaffe su Instagram: la conduttrice si mette in posa per una foto, poi l’episodio imbarazzante.

Continua il successo de La Prova del Cuoco. E, soprattutto, di Elisa Isoardi. Nonostante, nelle settimane precedenti, si è vociferato di un ipotetico ritorno di Antonella Clerici al timone del cooking show, l’attuale conduttrice continua ad essere la vera e propria colonna portante del programma. Non soltanto, infatti, quotidianamente le puntate riscuotono un seguito davvero pazzesco, ma il legame che l’ex fidanzata di Matteo Salvini ha instaurato con tutto lo staff è davvero formidabile. Lo testimoniano, non a caso, le numerose foto che, sul suo profilo Instagram ufficiale, la giovane conduttrice pubblica in compagnia di cuochi o di ospiti. E lo conferma una delle sue recenti Instagram Stories. Dove si vede chiaramente che è stata protagonista di una gaffe. Curiosi di sapere cosa è successo? Ecco i dettagli.

Elisa Isoardi, gaffe su Instagram: in posa per la foto, poi l’episodio imbarazzante

In fondo, lo sappiamo: anche durante la messa in onda de La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi è molto attiva sui social. Lo testimoniano, non a caso, le diverse Instagram Stories che, anche durante la diretta televisiva, la conduttrice del cooking show condivide sul suo profilo. Le ultime risalgono a qualche ora fa. Quando, durante una pausa pubblicitaria, la giovane Isoardi ha voluto mostrare un tortellino con ‘l’ombelico’ fatto dallo chef Pasquale. Ecco. È proprio in questo momento che l’ex fidanzata di Matteo Salvini è stata protagonista di una gaffe. Convinta, infatti, che fosse una foto, Elisa si è messa in posa per lo scatto. Inconsapevole che, invece, si stava prestando ad un video. È proprio per questo motivo che, appena resasi conto dell’episodio imbarazzante, ha esclamato: “Ma è un video!”.

Insomma, un siparietto davvero simpatico. Che, ancora una volta, sottolinea la spontaneità di Elisa.