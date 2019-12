Sonia Bruganelli, in un’intervista rilasciata al settimanale “Chi”, si è lasciata andare ad una dichiarazione inaspettata su Paolo Bonolis

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono legati sentimentalmente dal 1997 e sposati dal 2002. La loro storia d’amore ha dato alla luce tre bellissimi bambini: Silvia, Davide e Adele. Oltre che marito e moglie, Paolo e Sonia sono anche colleghi. La Bruganelli, infatti, dirige la Sdl, la società che produce quasi tutti i programmi condotti da Bonolis, da “Avanti un altro” fino a “Ciao Darwin“. Paolo e Sonia sono davvero inseparabili: la moglie del conduttore, in svariate interviste, ha dichiarato che il loro segreto è l’estrema complicità.

Di recente però, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la Bruganelli si è lasciata andare ad una dichiarazione ‘inaspettata’ sul marito Paolo.

Sonia Bruganelli, dichiarazione inaspettata su Paolo Bonolis

Nell’ultimo numero di “Chi“, settimanale diretto da Alfonso Signorini, vi è un’intervista alla moglie di Bonolis. Sonia si è lasciata andare con una dichiarazione ‘inaspettata’ sul conduttore: “All’inizio di ogni rapporto c’è solo chimica e non si può pretendere la stessa passione dopo tutti questi anni. Anche perché, detto tra noi, Paolo rischierebbe di fare una brutta fine”. Una dichiarazione piccante e sarcastica, che ha strappato un sorriso sia al giornalista che ai lettori del settimanale. Sonia poi ha aggiunto: “È normale che l’amore prenda un’altra piega, sarebbe da folli pensare che tutto resti immutato nel tempo”. La Bruganelli, inoltre, ha dichiarato che in passato è stata lei più dolce, mentre adesso il marito sta recuperando. E alla domanda “qual è il vostro segreto?“, la moglie di Bonolis ha risposto: “Alla base del nostro rapporto c’è una complicità non indifferente, diverse passioni comuni e una serie infinita di risate, oltre all’obiettivo più importante: il bene dei nostri figli”.

Sonia ama tutto del marito, o quasi: la donna infatti, nell’intervista a Chi, ha dichiarato di non sopportare il cinismo del suo partner.