Uomini e Donne Anticipazioni del trono classico, scelta anticipata per Giulio Raselli? Il colpo di scena che tiene i fan col fiato sospeso

Giulio Raselli è tra i protagonisti indiscussi di questa nuova edizione del Trono Classico di Uomini e Donne, che è riuscito a dividere il pubblico a metà, tra chi lo supporta e chi non lo vede del tutto sincero. Il tronista è da mesi al centro dell’attenzione per i suoi modi di fare e per le numerose segnalazioni, piovutegli addosso, ma la domanda che preme maggiormente i telespettatori, è la data della sua scelta, che sembra però non essere molto vicina. Il giovane Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià, divide la sua attenzione e i suoi sentimenti, tra due corteggiatrici molto diverse tra loro, Giulia e Giovanna. La seconda che piace molto al pubblico e la prima, su cui sono arrivate varie segnalazioni. Ma in queste ultime ore sono arrivate delle segnalazioni davvero scottanti, che stanno tenendo i fan col fiato sospeso, vediamo di che si tratta…

Giulio Raselli prossimo alla scelta? Le anticipazioni che tengono i fan col fiato sospeso

Giulio Raselli secondo quanto riportato dal Vicolo delle News si sarebbe lasciato andare a delle dichiarazioni molto importanti in puntata. Il tronista durante un’esterna è andato a casa di Giulia, per potersi riappacificare con la corteggiatrice, dopo la discussione della puntata precedente, e dopo molte insistenze, è riuscito nell’intento. In studio nel frattempo, ospite Lorenzo Riccardi, ci ha tenuto a dare alcuni consigli all’altra corteggiatrice Giovanna. Il giovane, le ha infatti consigliato di provare a mettere un po’ da parte il suo carattere molto forte, per poter affrontare una conoscenza più serena con Giulio. La ragazza, continuando con questo gioco di forza, rischierebbe di dare ‘vantaggio’ all’avversaria. Maria dopo questo scambio di opinioni, supportato anche da Gianni Sperti, ha chiesto al tronista se si sentisse pronto per una eventuale scelta, e il ragazzo, ha risposto di provare dei sentimenti per entrambe, e di non avere ancora tutte le risposte che cerca. Motivo per cui, la scelta del giovane, non sembra essere in vista!